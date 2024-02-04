Имеет много положительных последствий: удары по НПЗ создают россиянам огромные проблемы

В результате атак украинских беспилотников в России горят объекты нефтяной промышленности. Их уничтожение бьет по теневому российскому рынку.

Об этом 24 Каналу заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, отметив, что несмотря на санкции, страна-агрессор все равно пытается продавать свою нефть и газ. Фактически такими атаками уничтожаются "живые" деньги россиян.

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"Ведь теневой рынок, по большому счету, в других формах оплаты. Это, так сказать, "живые" деньги за "живой" товар уже и сразу", – сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины.

Больнее фронта

Сейчас Россия в такой ситуации, что любой провал в определенном сегменте промышленности может привести к коллапсу. Официально страна-агрессор тратит на войну против Украины 20% от общего бюджета. В то же время никто не знает, сколько на российскую армию зачислили расходов неофициально.

Удар по отраслям, которые образуют бюджет России, значительно больнее для врага, чем поражения на линии фронта. Ведь в стране-агрессоре могут себя "успокаивать" тем, что призовут еще полмиллиона человек, отправят на фронт и "отобьют позиции".

А вот потерю станций и оборудования для россиян невозможно восстановить, ведь это очень высокотехнологичные вещи, которые закупают за рубежом. Купить такое оборудование через теневой рынок почти невозможно.

Невозможность поставок топлива для армии – однозначно свое отбивание будет накладываться. Но это менее заметно, на самом деле. Все российское население будет пешком ходить, но в армию они горючее будут давать. Хотя в общей (ситуации – 24 Канал) – это кризис. Одна проблема тянет вторую,

– отметил Иван Тимочко.

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