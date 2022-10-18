С 10 октября в Украине разрушены 30% электростанций, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября, когда впервые прошли массовые ракетные удары энергетических объектов Украины, Россия разрушила уже 30% электростанций в нашей стране. После такого никакие переговоры с Владимиром Путиным – невозможны.

Россия хочет создать зону холода и голода в Европе

Президент отметил, что обстрелы энергетической и критической инфраструктуры Украины – это еще один вид российских террористических атак.

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С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места,

– подчеркнул Зеленский.

Он также опубликовал мощное видео о ракетных обстрелах Украины, чтобы весь мир увидел, что делает государство-агрессор.

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Украины: видео

На новые обстрелы Украины отреагировал и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что россияне столетиями сидят в нищете и руинах, ненавидя современную цивилизацию. Вот почему они хотят создать в Европе зону холода, голода и варварства.

Решением этого может быть только предоставление Украине как можно больше систем ПВО и ПРО.

Коротко о новых обстрелах Украины

Утром 18 октября россияне снова нанесли ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Поэтому в Житомирской области и в части Киева люди остались без света.

К сожалению, на предприятиях пострадали семь человек, а один работник погиб.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан экономить свет и воду, а также набрать запас воды из бюветов.

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