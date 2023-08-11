Зарабатывала 20 тысяч гривен за задание: предательница помогала России наводить удары по Одессе

Российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев-предателей, готовых "сливать" им информацию о военных объектах. Женщина из Одессы с пророссийскими взглядами тоже работала на врага, но ее разоблачили сотрудники СБУ.

Правоохранители СБУ задержала изменницу, которая "была на зарплате" в ФСБ за корректировку воздушных ударов по Одессе. Она собирала данные о местах базирования сил обороны на территории областного центра.

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Поймали вблизи военного объекта

После вражеских воздушных атак на город женщина обходила места прилетов и фиксировала последствия.

За каждое выполненное задание российская агент получала от своего "куратора" до 20 тысяч гривен. "Зарплата" поступала в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.



Женщина переписывалась со своим куратором / Фото СБУ

Развединформация требовалась захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе крылатыми или баллистическими ракетами и дронами-камикадзе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из военных объектов.



СБУ нашли переписку с "куратором" в телефоне предательницы / Фото СБУ

По данным следствия, российской агентшей оказалась местная жительница, которая имела пророссийские взгляды и хотела "подработать" путем сотрудничества с вражеской спецслужбой.

Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны.

Женщина получила подозрение в госизмене

В ходе обысков правоохранители обнаружили банковские карточки и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

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На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Женщина полностью признала свою вину в сотрудничестве с вражеской спецслужбой.

Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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