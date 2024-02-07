Боятся вместе собираться, – Ягун об уничтожении россиян на оккупированных территориях

Украина эффективно работает против скоплений врага на временно оккупированных территориях. Так удается уничтожать высокопоставленных захватчиков и коллаборационистов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун, прокомментировав уничтожение оккупационного "министра чрезвычайных дел" псевдореспублики на Луганщине Алексея Потелещенко.

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Они должны бояться вместе собираться

Как отметил Ягун, такие точечные операции – это на самом деле сложная и упорная работа. Украина не имеет достаточного количества боеприпасов. Поэтому не может просто ударить, чтобы ударить.

Сначала идет тщательная разведывательная работа. Нужно подтверждение информации, а, возможно, и наблюдение. Особенно если объект расположен недалеко от границы или на временно оккупированных территориях. В комплексе это помогает получить эффективный результат.

Один удар ракетой или несколько точных прилетов позволяет нам получить результат. Они не так существенно влияют на боеспособность врага, как влияют на его морально-психологическое состояние. Они боятся собираться, проводить совещания на открытой местности. У них должен быть страх находиться на нашей земле,

– сказал Ягун.

Ситуация на фронте: коротко