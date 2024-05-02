Город в городе: почему Рязанский НПЗ сложно вывести из строя

В российской Рязани 1 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, нанеся удар по установке первичной переработки нефти. Это уже вторая атака украинских БпЛА на этот завод, но и не последняя.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что нефтеперерабатывающие заводы были, есть и будут под постоянными ударами, потому что после каждого из них россияне пытаются починить и восстановить оборудование. Рязанский НПЗ является одним из крупнейших заводов в России, поэтому вывести его из строя достаточно проблематично.

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Нужно продолжать бить

По мнению Александра Коваленко, этот завод – небольшой город в самом городе. Он имеет пять установок первичной переработки нефти, одну из которых поразили БпЛА украинских разведчиков.

Предыдущий удар дронами по Рязанскому НПЗ произошел 13 марта 2024 года. Тогда разрушениям подверглись две установки первичной переработки нефти, что привело к снижению общей мощности на заводе на 70% на период восстановления.

Россияне будут пытаться починить поврежденные установки, но нужно продолжать бить, пока завод полностью не остановится.

Такие атаки являются ответом на вопрос о якобы запрете от США бить по НПЗ России. Нам не могут запретить то, что мы делаем оружием собственного производства. И нам не могут запретить делать все необходимое для защиты нашей страны. А остановка всех российских НПЗ является стратегически важной задачей для обороны Украины,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Он отметил, что территория России никогда не была покрыта необходимыми ПВО. Даже во времена Советского Союза, у которого было гораздо больше ресурсов, чем у России, воздушное пространство не было никогда полностью закрыто. И сейчас пробелов еще больше, поскольку большое количество средств ПВО уничтожается в зоне боевых действий.

Быстро компенсировать их невозможно, потому что это не танк и не артиллерия, которую можно снять в количестве сотни единиц, отремонтировать за месяц и отправить в зону боевых действий. Средства противовоздушной обороны – это уникальные средства, которые отправляют единицами каждый месяц, а уничтожаются десятками,

– подытожил Коваленко.

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