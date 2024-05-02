Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що нафтопереробні заводи були, є і будуть під постійними ударами, тому що після кожного з них росіяни намагаються полагодити й відновити обладнання. Рязанський НПЗ є одним із найбільших заводів у Росії, тож вивести його з ладу досить проблематично.
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Потрібно продовжувати бити
На думку Олександра Коваленка, цей завод – невелике місто у самому місті. Він має п'ять установок первинної переробки нафти, одну з яких уразили БпЛА українських розвідників.
Росіяни будуть намагатися полагодити пошкоджені установки, але потрібно продовжувати бити, поки завод повністю не зупиниться.
Такі атаки є відповіддю на питання щодо нібито заборони від США бити по НПЗ Росії. Нам не можуть заборонити те, що ми робимо зброєю власного виробництва. І нам не можуть заборонити робити все необхідне для захисту нашої країни. А зупинка усіх російських НПЗ є стратегічно важливим завданням для оборони України,
– підкреслив військово-політичний оглядач.
Він зауважив, що територія Росії ніколи не була покрита необхідними ППО. Навіть за часів Радянського Союзу, в якого було набагато більше ресурсів, ніж у Росії, повітряний простір не був ніколи повністю закритий. І зараз прогалин ще більше, оскільки велика кількість засобів ППО знищується у зоні бойових дій.
Швидко компенсувати їх неможливо, бо це не танк і не артилерія, яку можна зняти в кількості сотні одиниць, відремонтувати за місяць і відправити в зону бойових дій. Засоби протиповітряної оборони – це унікальні засоби, які відправляють одиницями кожного місяця, а знищуються десятками,
– підсумував Коваленко.
Удари по російських НПЗ: що відомо
- Нафтопереробна галузь є однією з основних у російській промисловості, тож атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи завдають їм критичної шкоди та величезних збитків. Кількість палива зменшилась не лише для цивільних споживачів, а й для військової техніки та авіації.
- Ціни на дизельне пальне збільшилися на 10%, а на бензин зросли на понад 20% та досягли шестимісячного максимуму.
- Протягом кількох місяців БпЛА атакували десятки російських НПЗ, серед яких один із найбільших заводів "Роснафти" – Туапсинський НПЗ, а також найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії – НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка".
- Удари безпілотників змушують росіян шукати альтернативні методи отримання дефіцитного пального: так, вони вже змушені експортувати бензин з Білорусі. Також вони пішли домовлятися із Казахстаном створити для Росії "надзвичайний резерв" у 100 000 метричних тонн бензину.