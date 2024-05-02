Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що нафтопереробні заводи були, є і будуть під постійними ударами, тому що після кожного з них росіяни намагаються полагодити й відновити обладнання. Рязанський НПЗ є одним із найбільших заводів у Росії, тож вивести його з ладу досить проблематично.

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Потрібно продовжувати бити

На думку Олександра Коваленка, цей завод – невелике місто у самому місті. Він має п'ять установок первинної переробки нафти, одну з яких уразили БпЛА українських розвідників.

Зверніть увагу! Попередній удар дронами по Рязанському НПЗ стався 13 березня 2024 року. Тоді руйнувань зазнали дві установки первинного перероблення нафти, що призвело до зниження загальної потужності на заводі на 70% на період відновлення.

Росіяни будуть намагатися полагодити пошкоджені установки, але потрібно продовжувати бити, поки завод повністю не зупиниться.

Такі атаки є відповіддю на питання щодо нібито заборони від США бити по НПЗ Росії. Нам не можуть заборонити те, що ми робимо зброєю власного виробництва. І нам не можуть заборонити робити все необхідне для захисту нашої країни. А зупинка усіх російських НПЗ є стратегічно важливим завданням для оборони України,

– підкреслив військово-політичний оглядач.

Він зауважив, що територія Росії ніколи не була покрита необхідними ППО. Навіть за часів Радянського Союзу, в якого було набагато більше ресурсів, ніж у Росії, повітряний простір не був ніколи повністю закритий. І зараз прогалин ще більше, оскільки велика кількість засобів ППО знищується у зоні бойових дій.

Швидко компенсувати їх неможливо, бо це не танк і не артилерія, яку можна зняти в кількості сотні одиниць, відремонтувати за місяць і відправити в зону бойових дій. Засоби протиповітряної оборони – це унікальні засоби, які відправляють одиницями кожного місяця, а знищуються десятками,

– підсумував Коваленко.

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