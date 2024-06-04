Удары Сил обороны по авиации оккупантов на территории России: какое заявление сделали в Белом доме
В Белом доме высказались относительно сбития российских самолетов в воздушном пространстве России. Там заявили, что США никогда не запрещали Украине сбивать самолеты оккупантов в воздушном пространстве страны-агрессора.
Это заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби во вторник, 4 мая, о чем сообщила корреспондентка украинской службы Голоса Америки Юлия Ярмоленко в соцсети Х (ранее твитер).
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США не запрещали Украине сбивать российские самолеты в воздушном пространстве России
Во вторник, 4 июня, Джон Кирби рассказал, что Соединенные Штаты Америки никогда не запрещали украинским силам сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны-агрессора.
Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в воздушном пространстве Украины. Они могут сбивать самолеты России, которые представляют угрозу, надвигающейся, и делают это с начала войны,
– сказал представитель Белого дома.
Разрешение Украине бить по России западным оружием от США: что известно
- Недавно на конференции государственной секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден действительно дал Украине разрешение наносить удары по России переданным американским оружием.
- По словам Блинкена, после начала наступления россиян на Харьковщину, Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для ударов по России. Это касается непосредственно атак на вражеских солдат, которые сосредоточены с другой стороны границы, то есть атак на военные цели.
- Госсекретарь США отметил, что "это дошло до президента (Джо Байдена – 24 Канал), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия с этой целью".