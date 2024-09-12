"Зимы там холодные": способна ли Украина загнать Россию в блэкаут

Россия хочет проведения переговоров, но на ультимативных условиях. На самом деле Украина имеет рычаги влияния, которые могут кардинально изменить ситуацию.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, добавив, что накануне Саммита мира Владимир Путин требовал, чтобы Украина отказалась от 4 областей. Очевидно, что никто никогда не согласится на такие требования.

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Возможен ли блэкаут в России

Пока Путин будет у власти, война будет продолжаться, а Россия будет пытаться уничтожить Украину всеми возможными методами. Поэтому врага надо также поставить в неудобные условия.

Например, россияне сейчас приближаются к зиме, а зимы у них холодные. Уже начинаются удары дронами по их энергетике, по НПЗ. Кстати, сейчас Россия прекратила экспорт нефтепродуктов,

– отметил политолог.

Украина имеет большое преимущество, которого еще не было в 2023 году. Это дальнобойные дроны, которые могут атаковать. На территории страны-агрессора есть подстанции, Курская АЭС. Украина уже повредила один из реакторов Ростовской АЭС.

Представьте себе, что Украина устраивает в Москве блэкаут. Как именно? Газораспределительные сети, которые дают тепло и свет. Будет коллапс, хаос. Кто вообще сказал, что Украина будет обсуждать вопрос собственных уступок. Наоборот мы имеем шанс выбить россиян из войны уже этой осенью или зимой,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Именно тогда ситуация пойдет по другому сценарию. Не надо забывать, что в случае хаоса сами россияне начнут грабить друг друга. К тому же есть много национальностей, которые подверглись унижениям.

Стоит вспомнить, какой в 2023 году была зима. Люди были без света, тепла, разводили костры на улицах. Власть оказалась совершенно не готовой к таким проблемам.

Это мы видим и на примере Ростовской области, когда две недели не могли погасить нефтебазу, которая просто горела. Украина может перебить, например, газопроводы, остановить экспорт российского газа. Тогда начнется достаточно серьезный коллапс,

– подчеркнул политолог.