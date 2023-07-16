Массово будем бить по военным объектах врага, – Свитан о резком заявлении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что если партнеры не будут давать или позволять бить оружием по территории России, то Украина будет делать это оружием собственного производства. Можно предположить, что средства для этого уже есть.
Конечно, говорилось именно об ударах по военных объектах на территории страны-агрессорки. Украину интересуют конкретные объекты России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Почему сейчас раздаются подобные заявления
Военный эксперт предположил, что, если сейчас о такой теме начали открыто говорить, то Украина наладила массовое производство оружия для уничтожения военных объектов в России.
Не будем прятаться и скрывать удары, они сразу будут отмечены: "да, мы начали работать по территории России". Думаю, сейчас уже будут массовые удары, поскольку нам нужно растягивать фронт,
– подчеркнул Роман Свитан.
В частности, для Украины важно вытащить россиян на границы Брянской, Белгородской и Курской областей.Обратите внимание
Роман Свитан о предстоящих ударах по военным объектам России: смотреть видео
Приоритетные цели для ВСУ
Военные объекты, наиболее интересующие ВСУ, это российские аэродромы. Оккупанты используют близко 40 аэродромов для работы авиации на фронте и обстрелов Украины.
"Когда БпЛА летели на "Балтимор" – это было выполнение задачи по уничтожению авиационных средств поражения на аэродромах. А беспилотник под прямым руководством можно направить сразу в самолет", – заметил летчик-инструктор.
Заметим, что из-за необходимости воздушности в воздухе самолеты созданы из материалов, которые очень легко пробить. Поэтому боеприпас любого уровня, который разорвется у самолета, повреждает его, иногда даже до выхода из строя.
То есть даже один беспилотник с боезапасом может нанести поражение двум бортам.
"Хлопок" в России: последние новости
- В ночь на 14 июля в российском Воронеже прозвучали взрывы. Российская ПВО вроде бы сбила дроны, целью которых был аэродром "Балтимор". Однако нельзя утверждать наверняка о том, что произошло. Вполне возможно, что беспилотники долетели туда, куда планировалось.
- "Хлопок" наведалась и в Ростова-на-Дону. В России сразу же заявили о "работе ПВО". Уже обычно оккупанты начали уверять, что ничего не произошло. Хотя власти сообщили о повреждении некоторых кровель.
- Никак спокойно не наступит в русском Шебекино. 9 июля там возникло сразу несколько пожаров вроде бы в результате обстрела. В этом, конечно, обвинили вооруженные силы Украины. Один из снарядов якобы попал в центральный рынок и там разгорелся пожар.