"Не покаялся": Лавров жалуется после заявления Камерона об ударах британским оружием по России
На днях Великобритания заявила, что Украина может бить предоставленным ею оружием по российской территории. Однако в Кремле из-за таких заявлений возникло беспокойство.
В Кремле уже утверждали, что это может быть опасным для европейской безопасности. Однако сейчас россияне решили давить на жалость, сообщает 24 Канал.
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"Их репутация давно известна"
По данным российских СМИ, один из любимцев российского диктатора Владимира Путина, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил, что глава МИД Великобритании Дэвид Камерон в своем сообщении о праве Украины наносить удары по территории страны-агрессора, "не раскаивается в своих словах".
Камерон не покаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно. Камерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна,
– заявил глава российского ведомства.
Одна на этом российский министр не остановился. По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон "дышит пещерной русофобией", чтобы якобы получить лидерство в Европе. Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ назвал опасными эти недавние заявления Камерона.
Что известно о заявлении Камерона: главное
- Во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон рассказал, что Великобритания будет предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Также он отметил, что Лондон пока исчерпал все оборудование, что мог предоставить срочно.
- Он также добавил, что этот пакет помощи был крупнейшим из тех, что предоставляла Великобритания до сих пор. Самое главное из заявления Камерона – это то, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.
- По его словам, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие. Британский чиновник считает, что Украина имеет на это право. Он отметил, что вполне понятно, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она может защититься.
- Напомним также, что недавно МИД России пригрозило Польше ядерным ударом. Угрозы были связаны с заявлениями Анджея Дуды, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие.