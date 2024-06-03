Не знаю, почему эти ограничения были: Кулеба высказался об ударах по России и намекнул на продолжение

В понедельник, 3 июня, состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Эстонской Республики Маргуса Цахкны. На ней Дмитрий Кулеба затронул тему ударов по России, передает 24 Канал.

После того, как союзники разрешили наносить удары по территории России, все эксперты обсуждают, как это изменит события на фронте. Между тем известно, что через несколько часов после предоставления разрешения от США Силы обороны атаковали Белгород из HIMARS.

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Кулеба о разрешении бить по России

Наши партнеры сделали на самом деле очень правильный шаг, сняв эти ограничения и позволив бить по целям на территории России. Это не означает, что у нас есть карт-бланш, ведь есть шаги, которых надо придерживаться,

– сказал он.

Также министр иностранных дел намекнул: продолжение следует, потому что Украина будет работать с партнерами "по вопросам расширения способов применения этих вооружений".

Глава МИД добавил: не знает, почему Запад ввел ограничения. Но сейчас страны-партнеры движутся в правильном направлении.

Ими принято большое решение, поэтому можно надеяться на продолжение. Кулеба привел пример, что часто важные решения принимают понемногу. Каждый малый шаг может перерасти в нечто большое. Вероятно, с разрешением бить по России будет именно так, и имеющееся решение может стать промежуточным перед чем-то еще большим.

Что известно о разрешении бить по России

Сначала американские СМИ сообщили, что это касается только Харьковщины. Но впоследствии директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер объяснил: разрешение "касается участка на границе, откуда Россия ведет обстрелы", а также "всего региона на Севере, где российские силы обстреливают Украину".

Это решение США поддержал ряд европейских стран. Они дали разрешения обстреливать Россию из различных систем и даже использовать F-16.

Впрочем, до сих пор есть значительные ограничения. Например, нельзя использовать дальнобойные ракеты ATACMS. Зато разрешено стрелять из HIMARS, которые очень хорошо зарекомендовали себя. В начале лета ВСУ ударили с HIMARS по ЗРК С-300/400 на территории Белгородщины.