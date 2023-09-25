Показываем, как должна бы происходить "СВО": влияют ли на кремлевский политикум удары по России

Россия развязала войну в Украине, и теперь пришло время пожинать плоды. На территории страны-агрессора почти ежедневно процветает "хлопок", в то же время российские власти делают вид, будто ничего страшного не происходит.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил, что российские власти загнали себя в огромный капкан, потому что войной в Украине полностью сняли вопросы безопасности для собственных граждан.

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Россия не может защитить свою территорию

Оккупанты забрали свои "самые эффективные" образцы противовоздушной обороны на войну против Украины. Враг свозил системы ПВО во временно оккупированный Крым, где теперь ВСУ превращают ее в металлолом. Такая концентрация российских сил ПВО наоборот помогает нашим силам очищать инфраструктуру оккупанта. В целом у России нет возможности защитить всю территорию страны.

Мы или какие-то диверсанты бьем по конкретным военным объектам или объектам двойного назначения, например, по нефтебазам, штабам ФСБ, аэродромам и т.д. Мы настолько филигранно и точечно действуем, что показываем, как должна была бы происходить "СВО". Но для нас это освободительная война, и таким образом мы уменьшаем возможности агрессора атаковать Украину.

Мы показываем, что Украина может действовать по нарастающей. Сейчас вопрос для россиян, готовы ли они дальше идти и через принудительную мобилизацию убивать украинцев и отдавать собственную жизнь Путину ради его геополитических фантазий, или сделают так, чтобы их власть обеспечивала безопасность России, а не занималась кровавой войной,

– отметил Чаленко.

Происходящие сейчас события показывают, что российский народ находится в плену кремлевского режима. Если народ не станет действовать против режима, то Россия будет дезинтегрирована и разделена на части из-за действий диктатора Владимира Путина и его приспешников.

Однако создается впечатление, что россиянам все подходит и очень нравится. Вероятно, что над этим хорошо работает российская пропаганда.

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