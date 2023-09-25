Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він зауважив, що російська влада загнала себе у величезний капкан, бо війною в Україні повністю зняла питання безпеки для власних громадян.

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Росія не може захистити свою територію

Окупанти забрали свої "найефективніші" зразки протиповітряної оборони на війну проти України. Ворог позвозив системи ППО до тимчасово окупованого Криму, де тепер ЗСУ перетворюють її на брухт. Така концентрація російських сил ППО навпаки допомагає нашим силам вичищати інфраструктуру окупанта. Загалом Росія не має можливості захистити всю територію країни.

Ми чи якісь диверсанти б'ємо по конкретних військових об'єктах чи об'єктах подвійного призначення, наприклад, по нафтобазах, штабах ФСБ, аеродромах тощо. Ми настільки філігранно і точково діємо, що показуємо, як мала б відбуватися "СВО". Але для нас це визвольна війна й у такий спосіб ми зменшуємо спроможності агресора атакувати Україну.

Ми показуємо, що Україна може діяти по наростаючій. Зараз питання для росіян, чи готові вони далі йти й через примусову мобілізацію вбивати українців та віддавати власне життя Путіну заради його геополітичних марень, чи все ж таки зроблять так, щоб їхня влада забезпечувала безпеку Росії, а не займалася кривавою війною,

– зазначив Чаленко.

Події, які зараз відбуваються, показують, що російський народ перебуває у полоні кремлівського режиму. Якщо народ не почне діяти проти режиму, то Росія буде дезінтегрована й розділена на частини через дії диктатора Владіміра Путіна та його поплічників.

Проте складається враження, що росіянам все підходить і дуже подобається. Ймовірно, над цим добре працює російська пропаганда.

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