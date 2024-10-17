Будут фантастические последствия, – Подоляк спрогнозировал результат ударов по России

Украина продолжает наносить удары по России, используя различные средства, а также устраивая определенные акции на ее территории. Масштабирование этих процессов позволит ускорить развал России.

Такое мнение высказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что единственный алгоритм противодействия России – использовать все возможности, чтобы посеять среди россиян страх. К слову, украинская разведка сообщила, что 13 октября на российском аэродроме "Оренбург-2" "по неизвестным причинам" сгорел самолет Ту-134.

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Есть 2 задачи

Масштабирование ударов по территории России, как подчеркнул Подоляк, и уничтожение большого количества объектов имеет 2 задачи.

Первая – существенное ускорение ресурсного истощения России. Производства падают, горят военные склады и топливные базы и ресурса становится намного меньше.

А этот ресурс дефицитный. Соответственно и на линии фронта дефицит. Это военные задачи. И поэтому, чем больше таких ударов, тем лучше,

– подчеркнул он.

Второе – количество таких сигналов вызывает панику, страх, дискуссию, "сарафанное радио".

После этого будут фантастические последствия. Люди начнут осознавать, что война идет за окном, они сидят в бомбоубежище, звучит сирена, все горит. Они все это будут обсуждать и будут жить в состоянии войны,

– отметил советник главы ОПУ.

Еще год назад в Москве или в Петербурге о войне не вспоминали. Россияне говорили о ночных клубах, что их ограничивают и они не могут поехать отдохнуть. Они не чувствовали войны, и им было безразлично, что делает Владимир Путин, Николай Патрушев (помощник Путина – 24 Канал) или кто-то другой.

Однако сегодня иная ситуация. Потому что, как только наносится больше ударов, начинаются разговоры о том, что страшно. Тогда, по словам Подоляка, возникают совсем другие настроения.

Обратите внимание! В Санкт-Петербурге 14 октября была проведена акция для работников российского ВПК. Им напомнили о персональной ответственности за ведение войны против Украины и призвали отправлять важную информацию ГУР с помощью QR-кодов, которые были размещены на баннерах и флаерах участников акции.

Россияне достаточно агрессивны. Им обещали величие, а они стоят на коленях. В определенный момент они этот страх реализуют через бунт. Это можно математически просчитать. Математика дает понимание того, что будет происходить в России дальше,

– объяснил он.

Масштабирование войны на территорию России когда-то было теорией, а сегодня это практика. Сейчас уже можно бить по оккупированной территории – это само собой разумеется. Сегодня происходит сухопутная операция в российской области и наносятся удары в глубину, например, по Орловской, Саратовской, Ленинградской, Московской областях.

Вопрос в другом, и это, к сожалению, не понимают партнеры Украины. Если нанесено 10 ударов и перенесена война на территорию России, это еще не так ощутимо с точки зрения социального влияния.

Если же будет 100 ударов, и их почувствуют не 10 тысяч человек, а полтора миллиона, то тогда какая огласка, какие социальные тенденции начнутся. Поэтому больше QR-кодов, больше обращений к ГУР, и больше ударов по территории России,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что атаки на российские склады с боеприпасами еще больше усугубляют нехватку снарядов в российской армии.