Украина воспользовалась слабым местом России, чтобы провести атаку по ключевым целям, – El Pais

В 2022 году было трудно представить, что Украина сможет бросить Кремлю серьезный вызов. Сегодня же ситуация кардинально изменилась.

Дальнобойные дроны уже около года регулярно наносят удары по критически важной инфраструктуре агрессора, в частности по НПЗ. Чем можно объяснить успех украинских ударов, рассказывает El Pais со ссылкой на собеседников.

Смотрите также : В Кремле на нее давят: кто пытается спасти российскую экономику по указанию Путина

Почему украинские удары по НПЗ и ТОТ являются успешными?

Редактор оборонного издания "Военный" Вадим Кушников называет атаки на Санкт-Петербург и Москву "самыми сложными и самыми технологичными из всех, которые когда-либо проводили украинские силы". Это стало возможным благодаря стремительному развитию вооружений.

Эксперт отмечает, что значительно усовершенствовались системы навигации и связи, а также увеличилась дальность поражения украинских средств.

В то же время есть еще один важный фактор, объясняющий, почему Украине удается преодолевать российскую противовоздушную оборону даже в самых защищенных районах страны.

Российские войска сталкиваются с нехваткой зенитных ракет… и это одна из причин, почему-то украинские дроны и ракеты успешно поражают цели на территории России,

– объясняет редактор Militarnyi.

Однако он подчеркивает, что без модернизации украинского арсенала это также было бы невозможно.

Во-первых, Украина существенно нарастила производство ударного оружия дальнего и среднего радиуса действия.

Во-вторых, ей удалось добиться преимущества в технологическом противостоянии, хотя это не означает, что такое преимущество сохранится навсегда. Об этом заявила бывшая заместительница министра обороны Украины Алина Фролова. Сейчас она занимает должность вице-президента киевского Центра оборонных стратегий.

Фролова добавляет, что параллельно Россия испытывает все больший дефицит личного состава, технологий и финансовых ресурсов, а санкции лишь усугубляют эти проблемы.

В последнее время Украина начала прибегать к новой тактике. Она заключается в постепенном отрезании Крыма посредством регулярных и точечных ударов по дорогам, мостам, железной дороге и даже паромным переправам.

По мнению экспертов, освободить Крым благодаря таким ударам может быть проще, чем Донбасс, из-за его географического положения.

Сейчас главная задача – изолировать полуостров, хотя это и не принесет быстрого результата. Если Россия потеряет Крым, это станет серьезным ударом для Кремля.

Фролова объясняет, что без поставок топлива, воды и электроэнергии России будет очень сложно удерживать там войска. Она считает, что следующим шагом должен стать полный вывод из строя Керченского моста.

К слову, дроны обеспечивают более 90% потерь противника. С начала 2026 года украинские силы поразили более 800 тысяч российских целей, среди которых системы ПВО, артиллерия, ракетные комплексы, беспилотники, логистический транспорт, казармы, склады и средства радиоэлектронной борьбы.