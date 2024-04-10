Ни разу Украина не использовала для атак по России западное оружие, – Зеленский

Союзники Украины против использования западного вооружения для атак по территории России. Владимир Зеленский отметил, что ВСУ применяют только оружие украинского производства.

Также президент подчеркнул, что украинская армия не атакует гражданских россиян. Целью Украины являются объекты, которые страна-агрессор использует в войне против нашей страны.

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Удары по территории России

Владимир Зеленский объяснил, что условием получения западного оружия было то, что Украина не будет применять его для ударов по территории России. Украина выполняет это требование.

Я могу это подчеркнуть это раз: ни разу, ни одним западным оружием, ни одной амуницией мы не атаковали и даже не отвечали после российских атак. Не отвечали по территории Российской Федерации. Это факт,

– сказал он.

Президент подчеркнул, что все оружие, которое использует Украина для ударов в ответ на агрессию на нашей территории, производится исключительно нашим государством. Кроме этого ВСУ бьют только по военным или энергетическим целям на территории России. Как отметил Зеленский, наше государство не использует любое оружие против мирного населения.

Взрывы в России