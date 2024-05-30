Перечень целей достаточно широк, – политолог о возможности ударов западным оружием по России

Запад постепенно переходит к позиции, в которой соглашается, что Украина может бить их оружием по военным объектам на территории России. Об этом, в частности, на пресс-конференции заявили Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Важным также остается, чтобы и США приняли соответствующее решение.

Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что в Украине много и западной номенклатуры вооружения, и оружия от Соединенных Штатов. В частности, те самые ATACMS как дальнего действия, так и из кассетных боеприпасов – это наиболее эффективное оружие из того, что имеют военные, поскольку использование ракет Storm Shadow/SCALP-EG не сможет защитить Украину от большого, даже гипотетического нашествия.

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Нужно подготовить Россию

Политолог считает, что когда эти заявления уже дойдут до финального этапа, может что-то измениться, но в целом Украина сможет бить по объектам, которые ей угрожают, – базах горюче-смазочных материалов, скоплениях войск и т. д., расположенных далеко от линии фронта.

Перечень легитимных целей, по которым Украина может бить в ответ западным оружием, в рамках международного законодательства будет достаточно широким,

– подчеркнул Алексей Буряченко.

Хотя заявление от Эммануэля Макрона прозвучало достаточно радикально, а от Олафа Шольца – достаточно сдержанно, остается определенная стратегическая неопределенность.

Однако решение Запада о предоставлении Украине возможности бить их оружием по военным объектам России уже активно продвигается в СМИ и будет влиять на принятие решения в Соединенных Штатах Америки.

Если и Британия, и страны Европейского Союза дадут такое разрешение, то, скорее всего, его предоставят и Соединенные Штаты,

– сказал политолог.

Он подытожил, что наши партнеры и союзники убеждены в том, что это должно происходить постепенно, и к этому решению Россию определенный период времени нужно готовить, чтобы не получить серьезную эскалацию, о которой постоянно говорит Владимир Путин.

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