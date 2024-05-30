Перечень целей достаточно широк, – политолог о возможности ударов западным оружием по России
Запад постепенно переходит к позиции, в которой соглашается, что Украина может бить их оружием по военным объектам на территории России. Об этом, в частности, на пресс-конференции заявили Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Важным также остается, чтобы и США приняли соответствующее решение.
Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что в Украине много и западной номенклатуры вооружения, и оружия от Соединенных Штатов. В частности, те самые ATACMS как дальнего действия, так и из кассетных боеприпасов – это наиболее эффективное оружие из того, что имеют военные, поскольку использование ракет Storm Shadow/SCALP-EG не сможет защитить Украину от большого, даже гипотетического нашествия.
Смотрите также "Внутри все сжимается": на росТВ дико паникуют из-за возможных ударов ATACMS
Нужно подготовить Россию
Политолог считает, что когда эти заявления уже дойдут до финального этапа, может что-то измениться, но в целом Украина сможет бить по объектам, которые ей угрожают, – базах горюче-смазочных материалов, скоплениях войск и т. д., расположенных далеко от линии фронта.
Перечень легитимных целей, по которым Украина может бить в ответ западным оружием, в рамках международного законодательства будет достаточно широким,
– подчеркнул Алексей Буряченко.
Хотя заявление от Эммануэля Макрона прозвучало достаточно радикально, а от Олафа Шольца – достаточно сдержанно, остается определенная стратегическая неопределенность.
Однако решение Запада о предоставлении Украине возможности бить их оружием по военным объектам России уже активно продвигается в СМИ и будет влиять на принятие решения в Соединенных Штатах Америки.
Если и Британия, и страны Европейского Союза дадут такое разрешение, то, скорее всего, его предоставят и Соединенные Штаты,
– сказал политолог.
Он подытожил, что наши партнеры и союзники убеждены в том, что это должно происходить постепенно, и к этому решению Россию определенный период времени нужно готовить, чтобы не получить серьезную эскалацию, о которой постоянно говорит Владимир Путин.
Потери врага: последние новости
- 22 мая Силы обороны нанесли удар по российским позициям в районе аэродрома Моспино, что в Донецкой области. В итоге кассетными боеприпасами ATACMS были уничтожены две пусковые установки ЗРК С-400 и повреждена другая техника.
- 20 мая ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, а также беспилотниками нанесли удар по базе оккупационных войск в городе Должанск Луганской области. Как сообщает телеграм-канал, всего в результате атаки погибли 13 российских военнослужащих, еще 26 получили ранения.
- 19 мая дроны успешно атаковали авиабазу "Кущевская" в Краснодарском крае России. В результате было уничтожено по меньшей мере три российских истребителя, один из которых принадлежал элитной российской пилотажной группе "Русские Витязи". Это те самые пилоты, которые участвуют в различных авиашоу российских захватчиков.