Посол объяснила, почему США должны позволить Украине бить западным оружием по России
Источник:CBS News
Посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась относительно ударов по России американским оружием. Украинский дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны позволить это делать.
Маркарова отметила в интервью CBS News, что украинские войска ведут оборонительную войну. Именно поэтому наше государство должно иметь право бить оружием партнеров по местам, откуда агрессор осуществляет атаки.
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США должны позволить использовать оружие для ударов по России
Госпожа посол, после возвращения из Украины и визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, отметила, что наше государство уже два года ведет дискуссию с США по нанесению ударов по России американским оружием.
Мы имеем право защищаться. И защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории,
– объяснила Маркарова.
В то же время она не стала говорить, на каком этапе Украина находится по этому вопросу в дискуссиях с США или любыми другими партнерами. Однако подчеркнула, что очевидно, что Россия – является агрессором.
"Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, существующие в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, или на нашей территории, или там, откуда он начинает или начинал атаку", – отметила дипломат.
Во Франции также просят разрешить Украине бить по России
- Председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал французские власти снять запрет Украине относительно ударов французским оружием по российской территории. Он отметил, что такое решение будет полностью законным, ведь оно "положит конец неприемлемой асимметрии между агрессором и жертвой".
- В то же время Бурланж отметил, что Франция и западные партнеры не имеют желания воевать с Россией и "вмешиваться в театр военных действий". Депутат отметил, что право на самооборону исключает право на защиту территории агрессора.
- Стоит отметить, что до этого в начале мая во время визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие по территории России. По его словам, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.