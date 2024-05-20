Посол объяснила, почему США должны позволить Украине бить западным оружием по России

Посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась относительно ударов по России американским оружием. Украинский дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны позволить это делать.

Маркарова отметила в интервью CBS News, что украинские войска ведут оборонительную войну. Именно поэтому наше государство должно иметь право бить оружием партнеров по местам, откуда агрессор осуществляет атаки.

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США должны позволить использовать оружие для ударов по России

Госпожа посол, после возвращения из Украины и визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, отметила, что наше государство уже два года ведет дискуссию с США по нанесению ударов по России американским оружием.

Мы имеем право защищаться. И защищаем себя независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории, или по российским войскам за пределами нашей территории,

– объяснила Маркарова.

В то же время она не стала говорить, на каком этапе Украина находится по этому вопросу в дискуссиях с США или любыми другими партнерами. Однако подчеркнула, что очевидно, что Россия – является агрессором.

"Итак, правила ООН, международное право и все другие правила, существующие в этой стране, и которые, кстати, Россия нарушила, дают нам четкое право защищаться, нанося удары по агрессору, или на нашей территории, или там, откуда он начинает или начинал атаку", – отметила дипломат.

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