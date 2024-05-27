Разрешение на удары по России западным оружием: Мелони выступила против такого решения
Источник:Ansa
В мире не утихают обсуждения относительно разрешения для Украины на удары по территории России оружием от партнеров. В частности, против такого решения выступает премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Она считает, что Альянсу следует быть осмотрительным в вопросе отмены запрета. Напомним, что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников НАТО, чтобы они позволили использовать их оружие для ударов по военным целям в России.
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Мелони отреагировала на заявление Столтенберга
Мелони выразила предостережение относительно возможной отмены запрета на удары западным оружием по территории России.
Я не знаю, почему Столтенберг так говорит. Мы должны быть очень осмотрительными. Я согласна, что НАТО должно сохранять свою твердость и не подавать признаков того, что уступает,
– заявила премьер-министр.
Мелони также вспомнила о недавних заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, добавив, что они вызывают определенные сомнения.
"Я советую больше осмотрительности. Важно, чтобы НАТО продолжало поддерживать Украину для достижения мира", – заметила она.
Удары по России западным оружием: последние новости
- В Швеции заявили, что Украина имеет право на защиту. По словам министра обороны Пола Йонсона, украинские защитники могут отвечать России могут отвечать России ударами по ее территории, если это в рамках законов ведения войны. Впрочем, он не ответил, позволяет ли Швеция наносить удары по территории России западным оружием.
- Канцлер Германии считает, что сейчас нет причин для расширения зоны действия западного оружия в войне в Украине. В то же время Шольц напомнил о том, что есть "четкие правила" по которым Украина обязалась не бить по территории России предоставленным оружием.
- В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что Украина имеет полное право на использование оружия, предоставленного Великобританией, для ударов по целям внутри России.