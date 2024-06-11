Враг уже не ведет себя так нагло: как удары по России западным оружием влияют на фронт

Украина получила разрешение от некоторых стран Запада на использование их оружия для ударов по территории России. Это решение очень помогает ВСУ. Есть возможность атаковать военные объекты врага, которые расположены вглубь российской территории.

Кроме того, оккупанты больше не смогут позволить себе размещать свои войска за 5 – 10 километров от границы с Украиной. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Читайте также Разрешили бить по территории России: США и Германия тоже поддержали право Украины на самооборону

Расширение возможностей ВСУ

Александр Мусиенко отметил, что раньше у Украины были очень ограниченные возможности бить по российской территории. Сейчас у украинских защитников появились значительно большие возможности.

Потому что могут работать HIMARS. А это большая дальность, чем можно было отработать вглубь до 10 километров. Сейчас можно значительно глубже. Сейчас есть возможность бить западной артиллерией, которая так же дает возможности несколько большей, более длинной дистанции поражения 20 – 40 километров. HIMARS еще больше,

– сказал он.

Также можно будет бить авиацией. Воздушные силы ВСУ над этим работают. Так же появились возможности, в частности, наносить удары ракетами Storm Shadow, SCALP, управляемыми авиабомбами западного производства.

"Это значительно расширяет возможности. Враг уже настолько нагло и дерзко себя не ведет, когда мог позволить себе в 5 – 10 километров от линии украинской границы размещать свои войска, технику в большом количестве. Сейчас они уже начинают передислоцироваться и действовать несколько по-другому", – подчеркнул военный эксперт.

Разрешение бить западным оружием по России: главное