Пожалеет о 24 февраля: Зеленский анонсировал удары по самым уязвимым местам России

Президент Зеленский встретился с представителями высшего военного руководства страны. Вместе они думали над тем, как нанести стране-агрессору наибольший вред, чтобы заставить Путина жалеть о нападении на Украину.

Так, глава государства сообщил, что имел сегодня несколько важных военных совещаний. О чем говорили на каждом из них, читайте дальше.

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Искали "ахиллесову пяту" России

Сначала президент заслушал доклад Главкома Сырского о ситуации на фронте, в частности на Авдеевском направлении, откуда генерал вернулся только утром. Далее Зеленский совместно с Главнокомандующим, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Умеровым, главой СБУ Малюком и главой ГУР Будановым, а также заместителем Сырского, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили самые уязвимые места врага.

Украинский лидер подчеркнул, что речь идет о тех местах, где можно нанести противнику наибольший вред. Зеленский заверил, что именно туда будет бить Украина. Ведь, чем больше Россия будет платить за собственную агрессию, тем скорее наступит справедливое завершение этой войны.

Ни один теракт не должен оставаться без ответа

Кроме того, Зеленский рассказал, что встречался с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств. Говорили о производстве высокотехнологичных дронов для проведения этих и будущих операций.

Президент отметил, что Украина уже имеет такое оружие. Однако, оно "должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным". Глава государства подчеркнул, что ни одна российская атака не должна оставаться без достойной реакции.

Последние визиты "хлопка" в страну-агрессора: что известно

В ночь на 15 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. В разведке сообщили, что дроны достигли своей цели. Это предприятие оккупанты использовали для обеспечения собственной армии в Украине.

В ночь на 13 марта дроны СБУ и ГУР поразили аж 4 НПЗ – у Ростовской, Рязанской, Нижегородской и Лениградской областях.

Кроме того, БпЛА атаковали здание ФСБ в Белгороде и авиабазу в Воронеже.