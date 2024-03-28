После ликвидации 7 НПЗ: какие разрушительные изменения уже ощутила российская экономика

По меньшей мере 7 российских НПЗ в первом квартале 2024 года остановили работу из-за ударов беспилотников, которые запускают украинские силы. Это привело к потере 7% мощностей от общего объема переработки нефти в России.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям имеют прежде всего экономический эффект. Россия сейчас прибегает к жестким методам, чтобы удержать экономику.

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Может не хватить ресурсов

В частности россияне могут попытаться перебросить топливо из Сибири по железной дороге, но это сложно и дорого, к тому же железнодорожные пути слишком перегружены.

В то же время дефицит топлива, который возник, уже привел к тому, что Россия запретила экспорт бензина, отказавшись от части валютных доходов. Они должны были бы пополнять бюджет,

– отметил доктор экономических наук.

Однако сейчас россиянам не до этого – им нужно финансировать армию. Но в дальнейшем будет продолжаться не только весенняя военная компания, но и посевная, поэтому экономические последствия могут быть очень разными.

Не понятно, хватит ли ресурсов и на военные цели, и на аграрный сектор, и на работу коммерческого автотранспорта, который возит товары в магазины, и на поддержку за АЗС, которые заправляют персональный транспорт,

– пояснил он.

Сейчас правительство России проводит совещания, пытаясь отодвинуть графики плановых ремонтов НПЗ, чтобы не обострять дефицит. На биржах начали расти цены на топливо – уже на 13 – 15%.

Рынок топлива принесен в жертву

Это может, по мнению доктора экономических наук, транслироваться на розничные цены, и если они повысятся, возникнет дефицит топлива на АЗС. Потому что предположительно на армию и сельское хозяйство топливо найдут, а у остального транспорта возникнут проблемы с заправкой.

Из-за запрета экспорта бензина Россия понесет значительные потери, ведь чтобы компенсировать их, началось наращивание экспорта сырой нефти. Нефтяные компании имеют и так небольшие прибыли, а потому все потерять и останется без денег, не хотят. Поэтому они вместо того, чтобы больше перерабатывать нефти на мощностях НПЗ, которые остались, срочно увеличили поставки нефти за границу.

"Внутренний российский рынок топлива принесен в жертву для того, чтобы получить хоть какие-то прибыли от экспорта и благодаря этому пополнить бюджет. Так сейчас работает российская экономика: одну дыру затыкают, увеличивая другую", – отметил Игорь Липсиц.

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