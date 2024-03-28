Подоляк ответил, влияют ли удары по НПЗ на решение партнеров о дальнобойном оружии

Украина с начала 2024 года осуществила ряд успешных ударов по российским НПЗ. Это не влияет на поставки нашей стране дальнобойного оружия от партнеров.

Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, поставки Украине дальнобойного оружия – это прежде всего о политическом решении, лидерстве и репутации.

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"Очень нравится, когда репутация у тебя создана соответственно художественными кинокартинами, где ты всех побеждаешь. Но в реальной жизни просто говоришь, что нет, мы не хотим побеждать Россию, даже когда есть возможность это сделать. Потому что не хотим, потому что это страшно и может привести к росту на 26 центов цен за баррель нефти", – отметил Подоляк.

Позиция партнеров

По словам чиновника, частично Украине предоставляют ракеты "смелые страны, которые понимают последствия, если российская демократия останется в милитаристском" состоянии. Речь идет о Великобритании, в частности, французских и итальянских партнерах. Другие страны имеют свою позицию.

"Она немножко странная, но давайте соответственно: это же мир и он не идеален. И в нем вы просто должны продолжать проводить правильные коммуникации, то есть правильно расставлять акценты", – сказал он.

Правильные акценты – это:

Россия не перестроится и не сможет существовать без войн, таким образом доказывая свое "доминирование";

закончить войну можно только, если Россия проиграет и вся компания Путина исчезнет. Это можно сделать только военным путем;

чтобы воевать против количественных показателей России, надо иметь паритет, в частности, в оружии. Уничтожать вражескую логистику, инфраструктуру и обеспечение армии;

это может быть страшно, но другого решения нет.

Поэтому нельзя запрещать Украине, которая хочет ускорить финализацию войны, уничтожать то, что позволяет России вести свою агрессивную войну, подчеркнул Подоляк. Для этого наши защитники будут использовать все возможные инструменты.

"После двух лет войны и атак всеми видами российских ракет, точно ли мы должны вести себя немножко иначе, чем сегодня? Мы должны позволить России дозаправить Ту-22 топливом с Саратовского НПЗ, потому что он "мало" наших людей убил? Это полная чушь. Никто не может говорить Украине о том, что вы имеете или не имеете право что-то делать в этой войне, потому что это будет каким-то странным нелогичным образом влиять на ценообразование на нефтяном рынке", – добавил он.

Напомним, на днях представитель Госдепа США Мэтью Миллер комментировал удары по российским НПЗ. Он сказал, что его страна "не поощряет и не поддерживает нанесение ударов Украиной за пределами ее территории".

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