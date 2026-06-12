Изоляция Крыма: офицер ВСУ рассказал, как это отразится на боевых действиях на линии фронта

Украина наносит удар по российской логистике в Крыму. В частности, Силы обороны уничтожили Чонгарский мост и повредили моста в Армянске. Это системная работа наших подразделений.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук озвучил 24 Каналу мнение, что это серьезные потери для врага. Поэтому это приведет к уменьшению возможностей окупантов на фронте.

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Какие проблемы будут у россиян?

Андрей Ткачук отметил, что логистическая блокада Крыма создает проблемы для россиян. Полуостров является огромным логистическим хабом вооруженных сил России, который они используют для снабжения, пополнения и подтягивания резервов, в частности, на юг Запорожской области.

Очевидно, что для них это серьезная потеря, логистический удар, который мы системно наносим на протяжении нескольких месяцев. Это не произошло за день – два. Это системная работа наших подразделений. Поэтому удаются определенные операции. Потому что наносятся удары по логистике, так называемые мидлстрайки, и это работает,

– подчеркнул он.

Чтобы провести контрнаступательные действия, контрмеры, необходимы стабилизация линии боевого столкновения и отрезание резервов врага. Также важно накопление некоторого преимущества на том или ином участке, где планируются контрмеры. В целом такая ситуация складывается благодаря успешным действиям Сил обороны.

Будет снижение боеспособности врага на передовой. Мы должны помогать нашим войскам на линии боевого столкновения, в районах выполнения задач. Поэтому, если есть возможность, мы ее реализуем и максимально заблокируем логистические возможности врага с полуострова, то это будет хорошая, качественная помощь подразделениям на передовой,

– объяснил майор ВСУ.

Отметим, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Украина изолирует Крым. Ведь наращивание ударов украинских дронов по оккупированным территориям уже сказалось на российской логистике и поставках топлива.

Ткачук о проблемах россиян с логистикой: смотрите видео

Удары по логистике россиян в Крыму: главное

Ночью 9 июня украинские беспилотники FP-2 нанесли удар по мосту вблизи Чонгара в Херсонской области. Перед этим 7 июня мост получил повреждения, когда было частично разрушено дорожное покрытие. 10 июня глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен. Именно с помощью этого моста захватчики перебрасывали технику и оружие для своей армии.

В ночь на 11 июня ВСУ нанесли удар по 4 мостам на подъездах к Крыму. Речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильном мосту Перекоп – Армянске и мосту вблизи населенного пункта Ставки.