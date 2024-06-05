Российским установкам С-300/С-400 пришлось бежать с Харьковщины: обзор фронта от Свитана
Украине было крайне необходимо разрешение бить по территории России западным оружием, чтобы исключить террористические удары по украинской границе. Уже заметны первые успехи после положительного решения союзников.
Их проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также разобрал перспективы ВСУ на Востоке страны.
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Удары по Харьковской области уменьшились
За последние 4 суток харьковчане отмечают, что по области и областному центру не было атак из российских установок С-300/С-400, что является редкостью для региона.
Свитан объяснил, что сейчас Украина получила разрешение бить по российской территории оружием на расстоянии 60 – 70 километров, поэтому врагу пришлось отодвинуть свои установки на 100 –120 километров. Это предельная дальность для установок С-300, однако есть еще установки С-400 с дальностью до 150 километров.
Расслабляться еще не стоит. Если нам не позволят работать ракетами ATACMS с дальностью 100 миль, то россияне могут с новой дальности и позиций продолжить геноцидные удары по Харькову и трансграничным областям,
– отметил аналитик.
Сейчас украинской дипломатии стоит приложить максимум усилий, чтобы получить разрешение на увеличение радиуса использования западного оружия.
Бои на Востоке
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самые тяжелые бои в последние дни идут в направлении Покровска, Карловки.
Сейчас на восточном направлении сосредоточены основные силы и средства врага, резервы. До сих пор противник имеет задачу за этот год выйти на оперативные границы Донецкой и Луганской областей.
Однако и на этом отрезке фронта также работает западное оружие. Ранее россияне отвели свои установки за 100 – 120 километров от линии фронта. После того как Украина получила ракеты Storm Shadow, они отработали и по Луганску.
А сейчас фактически на этом отрезке нет целей для ракеты Storm Shadow или Scalp. Во-первых, нам выдают их в небольших количествах, во-вторых, боевая часть там пол тонны, и если ее использовать, то только по удачным целям. Там все такие цели или уже выбиты, или россияне рассредоточились,
– объяснил Свитан.
Перспективы боев
На Харьковском направлении россияне пытались связать украинские войска и отвлечь их от боев на Востоке. Однако сами попали там в ловушку. Свитан убежден, что это можно использовать в свою пользу.
ВСУ могут растянуть линию фронта на Харьковщине и Сумщине, проводя атаки на российские позиции. Так заставят врага перебрасывать резервы с направлений, где наибольшее давление.
Стоит использовать силу противника против него. К тому же у нас на некоторых направлениях лучшие позиции. Нужно преломлять эту позицию постоянной обороны и переходить к атакам,
– резюмировал полковник в запасе.