"Имеет право": в МИД Латвии высказались об ударах Украины по России

Некоторые западные страны передали Украине оружие с разрешением бить им по объектам в России. Впрочем, не все страны поддерживают такую инициативу. В частности, против выступают некоторые из стран Европы.

Запрещают Украине бить по российской территории своим оружием Франция, Германия, Италия и США. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, влияет ли ее государство на позиции этих стран.

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Украина имеет право бить по России

Позицию ряда стран, выступающих против ударов по России, Байба Браже называет не новой.

Я не буду называть страны, которые делают так или иначе. Это дело самих союзников или партнеров говорить, что именно они делают или не делают,

– говорит латвийский министр.

Впрочем, по ее словам, были сделаны соответствующие публичные объявления, другие – менее публичные, а некоторые вообще не были объявлены.

"Я думаю, самое важное то, что это происходит, и это происходит на поле боя, и Украина получает то, что хочет", – замечает Байба Браже. И добавляет, что Украина таки имеет право бить по территории России.

Что об ударах по России говорят в других странах