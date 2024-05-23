"Имеет право": в МИД Латвии высказались об ударах Украины по России
Некоторые западные страны передали Украине оружие с разрешением бить им по объектам в России. Впрочем, не все страны поддерживают такую инициативу. В частности, против выступают некоторые из стран Европы.
Запрещают Украине бить по российской территории своим оружием Франция, Германия, Италия и США. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, влияет ли ее государство на позиции этих стран.
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Украина имеет право бить по России
Позицию ряда стран, выступающих против ударов по России, Байба Браже называет не новой.
Я не буду называть страны, которые делают так или иначе. Это дело самих союзников или партнеров говорить, что именно они делают или не делают,
– говорит латвийский министр.
Впрочем, по ее словам, были сделаны соответствующие публичные объявления, другие – менее публичные, а некоторые вообще не были объявлены.
"Я думаю, самое важное то, что это происходит, и это происходит на поле боя, и Украина получает то, что хочет", – замечает Байба Браже. И добавляет, что Украина таки имеет право бить по территории России.
Что об ударах по России говорят в других странах
- Украина продолжает вести переговоры с США о снятии ограничений на использование американского оружия по России. Также на днях группа конгрессменов от обеих американских партий призвала Пентагон позволить Украине атаковать российские цели. Однако политолог Игорь Рейтерович считает, что США официального разрешения бить по России не даст.
- Несколько ранее председатель комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал французское руководство к снятию запрета бить Украине французским оружием по России. Впрочем, он также отметил, что вмешиваться непосредственно в войну Франция и западные партнеры не хотят.
- О разрешении бить по российской территории заявил и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон. На соответствующее заявление Великобритании сразу отреагировали в России, где начали запугивать Запад эскалацией конфликта.
- Как уже говорилось, не все страны поддерживают соответствующую инициативу. Италия заявила, что Рим передает оружие Украине только для использования в пределах страны и выступает против использования своего оружия против России.