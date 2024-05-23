Забороняють України бити по російській території своєю зброєю Франція, Німеччина, Італія та США. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чи впливає її держава на позиції цих країн.

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Україна має право бити по Росії

Позицію низки країн, що виступають проти ударів по Росії, Байба Браже називає не новою.

Я не буду називати країни, які роблять так чи інакше. Це справа самих союзників або партнерів говорити, що саме вони роблять або не роблять,

– каже латвійська міністерка.

Втім, за її словами, були зроблені відповідні публічні оголошення, інші – менш публічні, а деякі взагалі не були оголошені.

"Я думаю, найважливіше те, що це відбувається, і це відбувається на полі бою, і Україна отримує те, що хоче", – зауважує Байба Браже. І додає, що Україна таки має право бити по території Росії.

Що про удари по Росії кажуть в інших країнах