Самый большой страх для россиян: атаки БПЛА сеют невероятную панику в стране-агрессоре

Россияне очень напуганы из-за ударов украинских беспилотников по военным объектам на территории страны-агрессора. Большинство исследований показывает, что сейчас для граждан России это едва ли не самый большой страх.

Это 24 Каналу заметил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, даже когда россияне просто слышат шум, у них появляется паника, что это могут быть украинские дроны.

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"Среди всех страхов на первом месте – украинские беспилотники. В других опросах – на втором или третьем месте. Но в любом случае входят в тройку. Поэтому я уверен, что мы смогли навести панику", – сказал он.

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Михаил Шейтельман отметил, что прежде всего благодаря атакам на нефтеперерабатывающие заводы России уже 16% отрасли было выведено из строя. Не на несколько дней. Чтобы восстановить работу предприятий, нужно много времени.

Также перспективным направлением для украинских дронов может быть портовая инфраструктура россиян, которую они загружают для экспорта. Украина только один раз ударила в порт "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Как сообщает CNN, наши беспилотники покрывают 60% этой припортовой нефте-газовой инфраструктуры. Соответственно пусть везде россияне расставят свои ПВО, тогда нам на фронте воевать будет легче. Потому что все равно оккупантам не хватит на все,

– подчеркнул политтехнолог.

Военные эксперты заметили, что украинские беспилотники, которые прилетают в НПЗ, не летят по координатам. Они подлетают к НПЗ и начинают над ним кружить, а потом бьют в какую-то точку.

"Наши военные эксперты посчитали, что невозможно отдавать приказы из Украины на такое расстояние. Сигнал не успеет дойти. Это означает, что, вероятнее всего, это искусственный интеллект, что дрон самостоятельно принимает решение, куда бить. То есть он находит наиболее уязвимое место", – добавил Шейтельман.

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