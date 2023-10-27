Какой ответ ждет Россию за удары по энергетике: интервью с Михаилом Подоляком

Несмотря на неудачи на фронте, россияне продолжают подлую тактику безысходности – террор мирного населения Украины. В прошлом году наше государство продемонстрировало чрезвычайную мощь и выстояло перед бомбардировками энергетической инфраструктуры.

Однако в этом году Украина настроена еще и на ответ в случае повторения попыток приблизить нас к блекауту. О том, какой она может быть рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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О позиции ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Накануне Генсек ООН Антонио Гуттериш сделал странное заявление, отметив, что ХАМАС напал на Израиль "не на ровном месте".

Заявил, что палестинский народ в течение 56 лет "находился в удушающей оккупации", подвергался насилию. Недавно также и Реджеп Эрдоган, президент Турции заявил, что ХАМАС – это не "террористическая организация", а "освободительная организация", борющаяся за "защиту своей земли". Он добавил, что "Запад много должен Израилю", а Турция "ничего не должна".

Каждый, безусловно, имеет право на свою позицию. Однако когда речь идет, например, об ООН, то эта позиция не может быть озвучена публично. Можно быть на одной или другой стороне, но тогда нужно сложить мандат и выражать свою личную позицию.

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Ведь ООН как раз должна была решить этот вопрос до 7 октября (7 октября ХАМАС совершил атаку на территорию Израиля – 24 Канал). Все, кто говорит сегодня о том, что ХАМАС – это палестинский народ, они должны попросить, чтобы Израиль предоставил им кадры того, что 7 октября в "черную субботу", делал ХАМАС на территории Южного Израиля. Просмотреть и осознать, является ли это признаком терроризма и "освободительной борьбы". А потом уже тогда делать определенные заявления.

К сожалению, мы живем в постинформационном пространстве, когда главное постоянно что-либо говорить. И через 24 часа все пространство этим будет заполнено. А если есть возможность масштабировать это из-за других спикеров, это будет заполнено искаженной информацией.

Есть конкретный факт, как Россия вела себя так же на территории Киевской области, на территории Харьковской или Херсонской областей. И как ведет себя сегодня на оккупированных территориях.

А если вернуться в 2014 год, то так же Россия вела себя на территории оккупированного Крыма. Есть десятки, сотни случаев, когда были издевательства зверского уровня над крымскими татарами.

Этот факт должен получить юридическую оценку. И после этого страна или организация, совершившая этот факт, как ХАМАС, должна получить юридическую оценку своих действий и соответствующие последствия.

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Если ты этого не делаешь, а начинаешь говорить о том, что там где-то "56 лет". А Путин говорит, что на карте какого-то 1700 года "не видит Украины", а видит Россию в нынешнем виде.

Понимаете, в каком психическом состоянии находится особь, по фамилии Путин? Он на карте 1700 года "не видит" Украину в нынешних границах, но он там "видит" Россию в нынешних границах.

И когда это является фактом, который используется для оправдания безусловного геноцида России в отношении украинского гражданского населения, то это абсолютно точно ломает глобальное политическое пространство. К сожалению, не все это понимают.

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Много сегодняшних лидеров имеют право на свою личную позицию и даже имеют право провозглашать ее от имени народов или международных организаций, которые они возглавляют. Но это не приведет к решению проблематики.

Если рассмотреть российско-украинскую войну или события в Южном Израиле, то должен сначала состояться второй этап – юридическое или физическое наказание преступника за сам факт масштабного ликвидирования. В этом смысле и Россия должна быть наказана физически или юридически за факт нападения на Украину. Также ХАМАС должен быть наказан за 7 октября.

А после – должен состояться третий этап – переговоры, решение более глобальной проблемы – какой должна быть территория Израиля, Палестины, Ближнего Востока в целом.

И дальше – какой должна быть Россия, какими должны быть элиты в России, относительно репараций и т.д.

Должна быть последовательность шагов, потому что нельзя перейти, не решив первый и второй вопрос, к третьему или четвертому и обсуждать, например, исторические наследия.

Это важно, потому что таким образом вы успокоите мир, успокоите беспредел на других территориях, "охлаждаете" их разум. Они должны понять, что нельзя куда-то прийти с оружием, совершить преступления, а после этого сказать, что, мол, в 1700 году на карте этой страны не было, поэтому мы совершили преступление.

Путин этим пользуется. И к сожалению, международные институты дают ему возможности так поступать и дальше.

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Ответ Украины на обстрелы энергетики

Владимир Зеленский сказал, что враг не останется безнаказанным в случае обстрела территории Украины. Мол, аналогичный ответ не заставит себя ждать.

Можете ли вы уточнить, что их ждет в ответ? То есть, если это будет энергетическая инфраструктура, то такой же удар будет по энергетической инфраструктуре на их территории?

Дождемся, когда они будут это делать, тогда увидим, что будет.

Но я здесь перейду в ключевую философскую доктринальную вещь. Это ведь война, правильно? Ты не можешь считать, что 600 дней будешь убивать одну территорию, а после этого не будешь иметь последствий для себя лично.

Поэтому Россия должна ожидать последствий и президент достаточно четко фиксирует, что они будут. В том или ином виде будет много последствий для России. Мы с вами уже видим.

Сегодня все, что происходит на оккупированных территориях, россияне не ожидали. Они ведь 8 лет говорили, что все, они здесь до конца. Но теперь россияне понимают, что не только ничего не зафиксировали за собой, но и будут платить за это ужасную цену. Это же война, и она масштабируется, в частности на территории России.

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Я считаю, что есть много людей с российским гражданством, абсолютно альтернативно смотрящих на будущее России. И они считают, что есть действительно фашистский режим Путина, в отличие от всех пропагандистских нарративов России. И, безусловно, эти альтернативные россияне будут активно работать для того, чтобы этот режим исчез.

Как можно это делать? В частности, нанося те или иные удары.

Тогда надо, чтобы простые россияне осознавали, если ты продолжаешь войну на чужой территории, ведь это не значит, что война не будет идти на твои территории. И если ты совершенно сознательно поступаешь так, чтобы люди в Украине не имели элементарных вещей 21 века, таких как тепло, свет, вода и т.д., это может задеть и тебя.

Я понимаю, мы сейчас можем ремарку добавить, что в России далеко не все регионы имеют отопление, воду, канализацию. Ну это же Россия: "мы придем, разрушим то, что построили другие страны, потому что они выглядят абсолютно цивилизованно. Но мы не будем строить у себя, пусть у нас все так и будут, словно живут в средних веках".

Сегодняшняя война уже на том этапе, когда не только Россия сможет уничтожать что-то. А это уже позволит им почувствовать, что они живут в современном мире.

Почему открыто говорят о спецоперациях ГУР и СБУ

Журналисты The Washington Post на этой неделе раскрыли детали резонансных спецопераций СБУ, там рассказали и о покушении на Дугину, и о других операциях, о которых говорил весь мир. Не рано ли мы начали об этом рассказывать?

Вы абсолютно правы. Мы этого и не рассказываем. Для меня вообще удивительно, что такие крупные инсайдеры, находящиеся в 10 тысячах километров от войны, позволяют себе такое.

Потому что у нас здесь просто убивают людей, а у них там все нормально, можно и поговорить, можно даже голливудский фильм снять, еще и сериал Netflix сделать. Просто нас будут дальше убивать, а они в это время будут наслаждаться тем, что будут обсуждать детали той или иной операции.

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Во-первых, нет официальных подтверждений всего того, что они там выкладывают.

Во-вторых, дождемся финала войны. Я еще раз подчеркну, всегда финал войны позволит более детально проанализировать с исторической точки зрения, что происходило во время войны.

И, в-третьих, все, что происходит на территории России, делают либо российские спецслужбы для того, чтобы иметь определенные выгоды, либо граждане, альтернативно смотрящие на будущее России. Украина, безусловно, консультирует всех, кто заинтересован в том, чтобы в России была революция в широком смысле этого слова. Мы готовы со всеми общаться, но это не значит, что мы стоим за всеми актами сопротивления, которые сегодня идут на территории России.

Ключевое, мне кажется, что вообще рано говорить о наступлении, последствиях наступления, об операциях, которые Украина проводит, о деоккупации Крыма в полном объеме, что мы собираемся делать, о деоккупации акватории Черного моря.

Нужно довести войну до конца, потому что это не какая-то абстракция в рамках сериального продукта, который вы можете посмотреть по телевидению. Война – это конкретные люди на конкретных направлениях, а это десятки тысяч украинцев, ежедневно желающих решить вопрос существования государства Украины и одновременно уничтожить амбиции России. Любой неконтролируемый материал наносит определенный ущерб тому, что делает сегодня Украина.

О диванной аналитике

К слову, новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, и сказал, что на этом этапе войны у России больше территориальных достижений, чем в Украины.

Мне "очень нравится", когда все все знают.

Великая война, она идет 600 дней, и очень тяжело в этой войне умерить себя от того, чтобы давать какие-то обобщения, оценки, потому что ты хочешь быть инсайдером, которого будут все цитировать. И ты хочешь показать, что ты гораздо глубже все это понимаешь.

На сегодняшний день есть небольшое количество людей, и все эти люди украинцы разного уровня, от Верховного Главнокомандующего до руководителей тех или иных министерств, до командиров бригад, понимающих эту войну очень совершенно. Они четко понимают ресурсы, способности России, способности нашей страны, и они могут давать объективную оценку происходящему.

Я, например, очень оптимистично смотрю на происходящее. Вопреки всему. Да, есть оперативные ошибки, тактические ошибки, но ведь это война.

Но вы знаете, почему я оптимистично смотрю? 607 дней войны. Где мы сейчас находимся, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о наступательных операциях Украины, мы говорим о деоккупации, да, это медленно. Но мы еще при этом говорим, что идет уничтожение фантастически распиаренной "второй армии мира".

Представьте только, что буквально вчера все говорили, что Россия – это армия, которая может захватить все, что угодно, у которой есть спецназ, которого все боятся, который может любую страну поставить на колени за день, два, три.

Сегодня, после 600 дней войны, мы говорим о наступательных операциях Украины. О том, что будет освобождение всей нашей территории. Да, Россия несколько захватила. Но я бы посмотрел на другие страны, если бы Россия туда пришла такой армадой.

Кроме того, не забываем, что Украина, несмотря на это все, была государством, которое, к сожалению, не переоснастило свою армию. У нас не было натовского стандарта, мы только сейчас это делаем. Мы имеем сегодня огромную интенсивность войны с огромной линией фронта и, несмотря на это все, у нас есть большое количество людей, которые хотят выиграть эту войну и ее выиграют.

Мы системно продолжаем делать три вещи:

окончательно убиваем репутацию России как страны, которой нужно бояться. И это очень важно для глобального мира политического, потому что, когда эта война закончится, правила будут совсем другими;

масштабно уничтожаем российскую армию, российскую технику и российский ВПК;

медленно, но системно продвигаемся в рамках деоккупации своей территории.

Более того, мы делаем то, что никто не мог себе представить в предыдущие годы. У нас было много разговоров о том, как мы, например, будем деоккупировать Крым.

Но поверьте мне, в 2017-2018 году вряд ли мы и наши партнеры верили в то, что можно будет военным путем освободить Крым буквально через 3-4 года.

И вот сегодня мы системно продвигаемся по всем оккупированным территориям. Демилитаризация и денацификация идет по плану Вооруженных Сил Украины.