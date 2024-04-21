Россияне будут максимально увеличивать интенсивность ракетных ударов, – Евлаш
Российские войска не прекращают атаковать украинские города. Так, захватчики могут максимально увеличить интенсивность ударов по Украине.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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Что рассказали в Воздушных силах
Спикер Воздушных сил Илья Евлаш прогнозирует, что россияне будут максимально увеличивать интенсивность ударов, пользуясь временем, пока в Украину не поступила военная помощь.
Будет пытаться (Россия – 24 Канал) выбить энергетическую, критическую инфраструктуру насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории. Конечно, что все это продолжается, и, собственно, до поставки и систем ПВО различных типов, и F-16, нам надо держаться и отражать эти атаки,
– отметил представитель командования Воздушных сил Украины.
Какого ПВО не хватает Украине: коротко
- Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, что Украине нужны различные виды вооружения, которое будет дополнять друг друга. Речь идет как об истребителях F-16, так и о вооружении для сбивания ударных БПЛА и ракет.
- Украине нужны подразделения РЭБ, глубокоэшелонированная оборона различных радиусов действия: малого, среднего, дальнего, которые будут прикрывать друг друга и выполнять боевые задачи в соответствии с видом вооружения.
- Вооружение, которое лучше всего приспособлено для сбивания дронов, – это "Гепарды", Terrahawk Paladin, "Эвенджеры", "Равены". Лучшим "киллером" таких ракет, как "Кинжал", "Циркон", Х-22, является Patriot.