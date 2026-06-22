Уже отступают: ветеран армии США объяснил, как Крым становится большой проблемой для Путина

Удары украинских сил по Крыму, а также по логистическим путям на оккупированных территориях, по которым осуществляется снабжение полуострова, могут привести к критическим последствиям для россиян. Российские военные и гражданское население в Крыму уже ощущают первые последствия действий Украины.

Ветеран армии США Пол Левандовски рассказал "24 Каналу", в какой ситуации окажется российская армия, если Украина заблокирует логистику, по которой осуществляются поставки на Крымский полуостров. Также в Минобороны Украины сообщили, что за последние несколько дней украинские военные поразили на территории оккупированного Крыма комплексы ПВО "Панцирь" и С-400, а также радиолокационные станции "Небо-У" и "Каста".

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Последствия проблем с логистикой оккупанты уже ощущают на передовой

Левандовски пояснил, что стратегия Украины в отношении ударов на среднюю дальность предусматривает использование дронов, способных преодолевать расстояние от 30 до 300 километров. Благодаря им украинские силы могут поражать не только логистические объекты на оккупированных территориях, но и сами маршруты, ведущие в Крым и оттуда в другие оккупированные регионы.

Обеспечение российской армии требует огромных объемов поставок топлива, боеприпасов, воды, продуктов питания. Грузы должны пройти фактически по одной из трех трасс, ведущих из Крыма. И украинским подразделениям дронов не очень уж сложно поддерживать почти постоянный контроль над этими тремя путями. А когда по одной из этих трёх трасс едут бензовозы или грузовики, можно отправить дроны средней дальности и нанести удар по ним,

– подчеркнул ветеран армии США.

Каждый раз, когда уничтожается целый бензовоз или целая автоцистерна с водой, это означает, по его словам, что потенциально тысячи российских солдат на передовой не получат всего необходимого.

"Последствия будут ощущаться на передовой, и уже поступали сообщения о том, что на Кинбурнской косе, которая является своеобразным полуостровом возле Херсона, российские войска не могут получить доступ к логистике. Российское командование фактически вывело военных из этой локации. Это очень необычно, ведь оккупационные войска отступили не после украинского пехотного штурма, а просто потому, что эти подразделения было невозможно обеспечить", — подчеркнул он.

Поэтому сегодня, по мнению ветерана армии США, российское командование пересматривает, что именно оно контролирует в Крыму и способно ли обеспечивать крупные военно-морские базы и логистические узлы. Теперь всё это придётся защищать системами противовоздушной обороны, которые нужно будет доставлять в Крым по тем же уязвимым маршрутам.

Что грозит российским военным в Крыму из-за действий Украины: смотрите видео

Сегодня на оккупированном полуострове мирные жители выстраиваются в огромные очереди за топливом. Это происходит потому, что то небольшое количество топлива, которое все же попадает в Крым, перенаправляют на военные нужды.

Трудности, с которыми сталкиваются мирные жители, — это долгосрочная проблема для Владимира Путина, ведь он уже более 10 лет настаивает на том, что Крым якобы является частью России. Он фактически поощрял многих россиян переехать на полуостров. И то, что жизнь там становится невыносимой для жителей Крыма, является для Путина даже более серьёзной проблемой, чем военные вопросы. Ведь военные могут найти альтернативные логистические пути,

– отметил Пол Левандовски.

Он добавил, что очевиден тот факт, что Украина будет наносить удары и по этим маршрутам, но военных значительно легче перемещать и в целом контролировать, чем гражданское население.

Отметим, что ночью 21 июня Украина поразила несколько целей в Керченском проливе. В результате атаки оперативный штаб Краснодарского края временно приостановил паромное сообщение через пролив. В Институте изучения войны считают, что эти действия Сил обороны Украины направлены на то, чтобы лишить россиян возможности снабжать свои войска в Крыму именно по этому логистическому маршруту.