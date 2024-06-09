Запад пересекает красную линию, – глава Минобороны Австрии о разрешении Украине бить по России
Глава министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер считает, что США, Франция и Германия, позволив Украине наносить удары по целям на территории России, "пересекли красную линию".
Об этом она отметила на интервью Die Presse.
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Глава Минобороны Австрии высказалась о разрешении бить по России
Журналист поинтересовался мнением главы Министерства обороны Австрии относительно разрешения США, Франции и Германии украинским военным на использование западного оружия для ударов по объектам на отдельных территориях России.
Красную линию пересекли. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска в Украину,
– рассказала Таннер.
Интервьюер напомнил, что причиной такого решения со стороны западных стран является то, что без него Украине трудно защищаться от обстрелов с территории России, в частности, при обороне Харьковской области. Он поинтересовался, не считает ли министр, что Украина имеет на это право.
"Как военно-нейтральному государству, не нам судить", – заявила Таннер.
Разрешили бить по территории России: что заявили в США и Германии
- Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт рассказал, что Германия договорилась с Украиной, что наше государство будет использовать предоставленное оружие в соответствии с международным правом для защиты от российских ударов, которые оккупанты наносят с приграничных территорий России вблизи Харьковщины.
- Госсекретарь США уже официально подтвердил, что Джо Байден дал соответствующее разрешение.
- Добавим, что по состоянию на 31 мая уже 13 стран-партнеров официально сообщили, что не против использования их оружия для атак на страну-агрессора. Речь идет о Франции, Литве, Латвии, Канаде, Швеции, Эстонии, Польше, Финляндии, Чехии, Великобритании, Нидерландах, Германии и США.