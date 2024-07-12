Удары по Кремлю: Байден ответил, почему не позволяет Украине бить американским оружием вглубь России

Джо Байден заявил, что в США не видят необходимости ударов вглубь России американским дальнобойным оружием. По его словам, удары по Кремлю не будут иметь смысла.

Украина неоднократно призывала снять ограничения на удары по территории России. Сейчас президент США Джо Байден и руководители оборонных и безопасностных ведомств США осуществляют ежедневную координацию действий в отношении Украины.

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Байден высказался об ударах вглубь России

На пресс-конференции в Вашингтоне президента США спросили, пойдет ли он навстречу просьбе Украины о разрешении использования американского дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь России.

Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский, а такого нет, имел возможность проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем,

– ответил Байден.

В то же время американский лидер заявил, что США предоставили Украине больше возможностей для ударов на дальнее расстояние, а также больше защитных возможностей.

Наши военные, и я следую советам моего начальника штаба, а также министра обороны и наших сотрудников разведки, и мы ежедневно решаем, что они должны, а что не должны делать, как далеко они могут зайти. И это логично,

– подытожил Джо Байден.

К слову, ранее заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит подтвердил, что Украина и США обсуждают разрешение на удары американским дальнобойным оружием по территории России. Владимир Зеленский также призвал Соединенные Штаты разрешить Украине поражать российскую авиацию на ее территории.