Великобритания первой позволила Вооруженным Силам Украины бить своим оружием по территории России. Учитывая это, советник председателя Совбеза Дмитрий Медведев выдал очередную порцию угроз.

Политик сказал, что будто при определенных обстоятельствах ответ за такие действия полетит не только в Киев. Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала заметил необычную деталь по этому вопросу.

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Политтехнолог отметил, что Россия будет трактовать применение Украиной западного оружия для ударов по российской территории как прямое столкновение с НАТО. Поэтому некоторые страны всячески избегают разговоров и не хотят предоставлять разрешение на использование своего вооружения по стране-агрессору.

Уже даже экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании в случае, если британские ракеты полетят в страну-террориста. Будто в таком случае Кремль будет наносить удары по военным объектам Лондона. Вполне вероятно, что даже за пределами Украины.

Интересно то, что 15 мая российское министерство обороны в своей ежедневной сводке написало о сбивании американских управляемых авиабомб и чехословацких снарядов к РСЗО "Вампир" над Белгородом.

Вот уже летит и американское, и чешское, и французское оружие. Давно летят. Это же также западное оружие. Почему тогда сейчас не бьете в ответ? Не могу понять. Или РСЗО можно, а вот ATACMS, SCALP и Storm Shadow нельзя? То есть вообще не понятно. Если каким-то западным оружием можно бить, а каким-то – нет, то это уже другой вопрос,

– сказал Тизенгаузен.

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