Вероятно, это поможет: в ЕС чаще обсуждают возможность разрешить наносить удары по России

Среди государств-членов Евросоюза все чаще обсуждают тему ударов западным оружием по территории России.

Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В ЕС продолжаются дискуссии

В ЕС все чаще поднимают вопрос о возможности позволить Украине использовать западное оружие для атак по России.

Понятно, что нет никаких международно-правовых препятствий для того, чтобы Украина могла нанести удар по российской территории,

– сказал высокопоставленный дипломат "офф рек".

Эту тему также могут обсудить министры иностранных дел во время заседания Совета ЕС в Брюсселе. Источник говорит, что эта тема все "больше и больше выходит на первый план".

"Становится все более и более понятно, что это, вероятно, поможет Украине в ее борьбе с Россией", – говорит собеседник.

Что известно о запрете