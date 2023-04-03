Россия пытается спасать репутацию бригады, которая провалилась в Угледаре, – британская разведка

Минобороны России проводит целенаправленную информационную операцию, чтобы возродить репутацию одной из бригад. Эти захватчики потерпели неудачу в Угледаре.

Речь идет о 155-й отдельной морской пехотной бригаде. Об этом сообщают британские разведчики.

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В течение марта этого года деятельность 155-й отдельной морской пехотной бригады освещалась с помощью некоторых российских видео боевых действий из нашлемной камеры, а также пропагандиста Владимира Соловьева.

Также были сообщения о том, что формирование находится в "приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленных целей". Кроме этого, публиковали фото, на которых показывали перевооружение 155-й на модифицированные танки.

На самом деле 155-й дивизион, вероятно, по крайней мере, дважды за последние шесть месяцев был снижен до боеспособного статуса из-за того, что он участвовал в тактически несовершенных фронтовых атаках вблизи Угледара в Донецкой области.

– рассказали в британской разведке.

Разведчики подчеркнули, что усилия минобороны России возродить имидж бригады, вероятно, отражают беспокойство о том, как ее неудачи все больше связывали с российским старшим военным руководством.

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