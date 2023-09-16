Может повлиять на войну в Украине: ISW об углублении сотрудничества России и Китая
Источник:ISW
Россия на фоне изоляции из-за войны против Украины пытается укрепить экономические связи с Китаем. Усиление связей между Москвой и Пекином может повлиять на войну в Украине.
Аналитики Институт изучения войны (ISW) проанализировали встречу кремлевского диктатора Владимира Путина с вице-премьером Китая Чжан Гоцинем. Стороны встретились на так называемом Восточном экономическом форуме, чтобы обсудить укрепление китайско-российских экономических отношений.
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Китай готов углублять сотрудничество с Россией
Путин высоко оценил объем китайско-российской торговли в 2023 году и заявил, что две страны достигнут 200 миллиардов долларов к концу 2023 года.
Чжан заявил, что Китай готов "углублять взаимовыгодное сотрудничество" с Россией.
Аналитики напоминают, что Чжан занимается передовым производственным сектором Китая, который играет ключевую роль в достижении цели Си Цзиньпина по самодостаточности производства после 20-го съезда коммунистической партии в октябре 2022 года.
Ранее Чжан более двадцати лет работал в NORINCO, ведущей китайской государственной компании по производству и продажам оборонной продукции.
Его профессиональный опыт и нынешние обязанности позволяют предположить, что увеличение объемов китайско-российской торговли будет включать товары для поддержки российских военных усилий в Украине.
– отмечают в ISW.
Также аналитики Института изучения войны подчеркивают, что в разные периоды 2023 года Китай оказывал России военную помощь, в частности винтовки и бездымный порох.
Буданов объяснил, за кого Китай в войне России против Украины
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, какая позиция у Китая относительно войны России против Украины. Буданов подчеркнул, что у Китая – не европейское восприятие мира.
- По мнению ГУР МО, поражение России в войне – плохой сценарий для Китая. Дело в том, что Китай не хочет остаться в большой "стратегической игре" один на один с их, как Пекин считает, противниками.
- Также Буданов подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность Украины, что очень важно.