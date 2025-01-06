В ряде областей Украины снова объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы

Россия продолжает обстреливать украинские города и села. 6 января в Украине снова объявили воздушную тревогу.

Причиной тревоги стала угроза применения баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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