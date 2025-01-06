В ряде областей Украины снова объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы

6 января 2025, 10:07
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Автор: Надежда Батюк

Россия продолжает обстреливать украинские города и села. 6 января в Украине снова объявили воздушную тревогу.

Причиной тревоги стала угроза применения баллистики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие.

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10:15, 06 января

В Воздушных Силах сообщили об отбое угрозы применения баллистики.

10:13, 06 января

В части областей объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

10:12, 06 января

Где в Украине объявлена воздушная тревога

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10:08, 06 января

В Воздушных Силах снова сообщают об угрозе баллистики с юго-запада.

09:47, 06 января

На Харьковщине объявили отбой воздушной тревоги.

09:42, 06 января

В Воздушных Силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

09:40, 06 января

На Киевщине и других областях объявили отбой воздушной тревоги.

09:40, 06 января

Где в Украине объявлена воздушная тревога

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09:39, 06 января

Скоростная цель на Харьковщине больше не фиксируется.

09:37, 06 января

Скоростная цель на Харьковщине.

09:32, 06 января

БПЛА западнее Полтавы, курс – юго-западный.