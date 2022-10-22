Какая сейчас угроза наступления из Беларуси на запад Украины: объяснение главы Ровенской ОВА
Государственная граница в Ровенской области надежно охраняется. Пока никаких провокативных действий или появления диверсионно-разведывательных групп военные не фиксируют.
Об этом 24 каналу рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, в регионе достаточно проинформированы об угрозе из Беларуси. Границу должным образом охраняют – ситуация под контролем.
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За Ровенщину можно быть спокойным
Как отмечает Коваль, все 218 километров государственной границы с Беларусью находятся под надежным контролем. Пока не было никакой активности со стороны северного соседа.
Постоянно слышим об этих опасениях. Все 218 км границы с Беларусью – под надежной охраной. Проникновений не фиксируем. Также в ближайшей зоне за границей с Беларусью не наблюдаем создания ударных группировок,
– отметил Коваль.
Военные готовы реагировать в случае угрозы. По словам главы Ровенской ОВА, они не тратили попусту время, которое подарили другие области, когда дали отпор врагу.
Сейчас на территории региона больше вооружения, больше слаженности между подразделениями, а военные серьезно мотивированы. Он подчеркивает – за Ровенскую область "в этом плане можно быть спокойным".
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Угроза наступления со стороны Беларуси растет: коротко
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 20 октября сообщил, что угроза повторного наступления со стороны Беларуси растет. Только в этот раз они могут попытаться пойти на запад Украины.
- В Вооруженных Силах Украины жестко отреагировали на потенциальную угрозу со стороны Беларуси. Там призвали белорусов не выполнять преступные приказы самопровозглашенного президента Лукашенко. А если они начнут вторжение, то будет максимально жесткий ответ и удары по военным объектам Беларуси.
- В американском Институте изучения войны считают, что оккупанты не смогут открыть северный фронт из Беларуси. Однако нужно быть готовым к новым ракетным ударам с воздушного пространства этой страны.