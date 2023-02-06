Не надо умалять роль Беларуси в войне: военный аналитик оценил угрозу от соседа

Россияне могут использовать территорию Беларуси для дальнейшего террора украинцев. Враг нацелен запускать смертоносные ракеты, совершая наступательные действия по другим направлениям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, у кафиров шансы прорваться на северном направлении минимальные.

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Для чего России нужны белорусы

Алексей Гетьман сообщил, что Россия использует территорию Беларуси как тренировочную базу, а также место накопления своих сил.

Действительно, сейчас такого количества пехоты, которое могло бы атаковать наши границы с Севера нет,

– объяснил он.

Военный аналитик подчеркнул, что в этом направлении преобладает болотистая местность. Там есть только небольшие участки, по которым можно продвигаться тяжелой техникой.

"Эти места продвижения нами полностью контролируются. Они еще и заминированы так, как надо", – отметил он.

Гетман добавил, что ВСУ следят за ситуацией на границах.

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Чего можно ожидать от Беларуси

Военный аналитик рассказал, что Беларусь все еще остается базой, где дислоцируются три истребителя МиГ-31К. Они несут российские ракеты "Кинжал".

"Эти кратковременные воздушные тревоги именно тогда, когда поднимается из Беларуси этот самолет с "Кинжалами", – сообщил он.

По словам Гетьмана, мы не знаем каждый раз, будут ли запускаться ракеты.

Не надо умалять роль Беларуси в этой войне,

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, Беларуси также передали баллистические ракеты "Искандер", которые почти невозможно перехватывать – у нас нет таких средств ПВО. К тому же у неприятеля есть ракеты от комплексов С-300.

"Эти ракеты могут запускаться по приграничным территориям с севера нашей страны – в том числе по Киеву", – подчеркнул он, потому что дальность их попадания колеблется в пределах 200–300 километров в зависимости от погодных условий.

Гетман подчеркнул, что, скорее всего, когда они начнут усиливать наступательные действия, то с территории Беларуси могут наблюдаться ракетные атаки и атаки Shahed.

На большее они вряд ли пойдут,

– заметил он.

Военный аналитик отметил, что это может напрячь нашу ПВО и нанести много вреда гражданским городам.

Ситуация в Беларуси: коротко