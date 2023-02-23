Путин не понимает язык договоров: насколько реальна угроза применения им ядерки

Президент России Владимир Путин продолжает политику шантажа ядерной опасностью для мира. Он делает это вопреки зафиксированным договоренностям между странами.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, все же бояться решительных действий от российского диктатора не следует.

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Нарушение договоренностей с США

Игорь Яковенко объяснил, что сейчас СНВ-III – договор о сокращении ядерного вооружения между США и Россией, подписанный 8 апреля 2010 года, не имеет смысла.

"Будучи депутатом 1-го созыва Госдумы, я участвовал в контроле за СНВ-I. Я контролировал уничтожение – как резали атомные лодки. И это был реальный процесс", – вспомнил он.

По его мнению, тогда действительно ядерное вооружение было под надежным контролем.

Сейчас СНВ-III 2010 года и 10 глав в нем не выполняются,

– подчеркнул оппозиционер.

Яковенко рассказал, что это происходит из-за того, что иностранные наблюдатели не допускаются, а новые виды вооружения пока россияне не пытаются создавать.

"По сути его, как и многие договоры, которые путинский режим вроде бы формально должен соблюдать, они не соблюдаются", – заметил он.

Яковенко сравнил действия Путина с ослом Иа с шариком и горшком: "Входит и выходит". Впрочем, у российского диктатора, как и у героя мультфильма, ни к чему полезному такие действия не приводят.

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Путин не понимает договоренностей

Оппозиционный журналист подчеркнул, что решение Путина о выходе России из Будапештского меморандума – международного соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ничего бы не изменило.

"Парень, ты уже оттуда вышел. Это тоже самое, что Андрей Чикатило сказал, что отменяет для себя заповедь "Не убий" после убийства 100 человек", – объяснил он.

По мнению Яковенко, гарантия того, что Путин не применит ядерное оружие, находится далеко не в подписанных документах.

Язык договоренностей Путин не понимает,

– убежден он.

Дело совсем в другом.

"Запад ему подробно объяснил: "Замахнешься ядерной угрозой, умрешь первым", – рассказал он.

По его словам, именно таким образом до российского диктатора может дойти, что не стоит так часто угрожать ядерным оружием.

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