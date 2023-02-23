Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, все ж боятися рішучих дій від російського диктатора не слід.

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Порушення домовленостей із США

Ігор Яковенко пояснив, що зараз СНО-III – договір про скорочення ядерного озброєння між США та Росією, який був підписаний 8 квітня 2010 року, не має сенсу.

"Бувши депутатом 1-го скликання Держдуми, я брав участь у контролі за СНО-I. Я контролював знищення – як різали атомні човни. І це був реальний процес", – пригадав він.

На його думку, тоді дійсно ядерне озброєння було під надійним контролем.

Зараз СНО-III 2010 року і 10 глав у ньому не виконуються,

– наголосив опозиціонер.

Яковенко розказав, що це відбувається через те, що іноземні спостерігачі не допускаються, нові ж види озброєння поки росіяни не намагаються створювати.

"По суті його, як і багато договорів, який путінський режим начебто формально повинен дотримуватися, вони не дотримуються", – зауважив він.

Яковенко порівняв дії Путіна із віслюком Іа з кулькою та горщиком: "Входить і виходить". Втім, у російського диктатора, як і героя мультфільму, ні до чого корисного такі дії не призводять.

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Путін не розуміє домовленостей

Опозиційний журналіст наголосив, що рішення Путіна про вихід Росії із Будапештського меморандуму – міжнародної угоди про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, нічого б не змінило би.

"Хлопче, ти вже звідти вийшов. Це теж саме, що Андрій Чикатило сказав, що скасовує для себе заповідь "Не вбий" після вбивства 100 людей", – пояснив він.

На думку Яковенка, гарантія того, що Путін не застосує ядерну зброю, розміщена далеко не в підписаних документах.

Мову домовленостей Путін не розуміє,

– переконаний він.

Справа зовсім в іншому.

"Захід йому детально пояснив: "Замахнешся ядерною загрозою, помреш першим", – розказав він.

За його словами, саме у такий спосіб до російського диктатора може дійти, що не варто так часто погрожувати ядерною зброєю.

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