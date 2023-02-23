Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, все же бояться решительных действий от российского диктатора не следует.

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Нарушение договоренностей с США

Игорь Яковенко объяснил, что сейчас СНВ-III – договор о сокращении ядерного вооружения между США и Россией, подписанный 8 апреля 2010 года, не имеет смысла.

"Будучи депутатом 1-го созыва Госдумы, я участвовал в контроле за СНВ-I. Я контролировал уничтожение – как резали атомные лодки. И это был реальный процесс", – вспомнил он.

По его мнению, тогда действительно ядерное вооружение было под надежным контролем.

Сейчас СНВ-III 2010 года и 10 глав в нем не выполняются,

– подчеркнул оппозиционер.

Яковенко рассказал, что это происходит из-за того, что иностранные наблюдатели не допускаются, а новые виды вооружения пока россияне не пытаются создавать.

"По сути его, как и многие договоры, которые путинский режим вроде бы формально должен соблюдать, они не соблюдаются", – заметил он.

Яковенко сравнил действия Путина с ослом Иа с шариком и горшком: "Входит и выходит". Впрочем, у российского диктатора, как и у героя мультфильма, ни к чему полезному такие действия не приводят.

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Путин не понимает договоренностей

Оппозиционный журналист подчеркнул, что решение Путина о выходе России из Будапештского меморандума – международного соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ничего бы не изменило.

"Парень, ты уже оттуда вышел. Это тоже самое, что Андрей Чикатило сказал, что отменяет для себя заповедь "Не убий" после убийства 100 человек", – объяснил он.

По мнению Яковенко, гарантия того, что Путин не применит ядерное оружие, находится далеко не в подписанных документах.

Язык договоренностей Путин не понимает,

– убежден он.

Дело совсем в другом.

"Запад ему подробно объяснил: "Замахнешься ядерной угрозой, умрешь первым", – рассказал он.

По его словам, именно таким образом до российского диктатора может дойти, что не стоит так часто угрожать ядерным оружием.

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