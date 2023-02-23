Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, все же бояться решительных действий от российского диктатора не следует.
Смотрите также Путин заявил об укреплении "ядерной триады": агрессор бряцает "Сарматами", "Кинжалами" и флотом
Нарушение договоренностей с США
Игорь Яковенко объяснил, что сейчас СНВ-III – договор о сокращении ядерного вооружения между США и Россией, подписанный 8 апреля 2010 года, не имеет смысла.
"Будучи депутатом 1-го созыва Госдумы, я участвовал в контроле за СНВ-I. Я контролировал уничтожение – как резали атомные лодки. И это был реальный процесс", – вспомнил он.
По его мнению, тогда действительно ядерное вооружение было под надежным контролем.
Сейчас СНВ-III 2010 года и 10 глав в нем не выполняются,
– подчеркнул оппозиционер.
Яковенко рассказал, что это происходит из-за того, что иностранные наблюдатели не допускаются, а новые виды вооружения пока россияне не пытаются создавать.
"По сути его, как и многие договоры, которые путинский режим вроде бы формально должен соблюдать, они не соблюдаются", – заметил он.
Яковенко сравнил действия Путина с ослом Иа с шариком и горшком: "Входит и выходит". Впрочем, у российского диктатора, как и у героя мультфильма, ни к чему полезному такие действия не приводят.
Игорь Яковенко рассказал, сможет ли Путин отважиться на применение ядерного оружия: смотрите видео
Путин не понимает договоренностей
Оппозиционный журналист подчеркнул, что решение Путина о выходе России из Будапештского меморандума – международного соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ничего бы не изменило.
"Парень, ты уже оттуда вышел. Это тоже самое, что Андрей Чикатило сказал, что отменяет для себя заповедь "Не убий" после убийства 100 человек", – объяснил он.
По мнению Яковенко, гарантия того, что Путин не применит ядерное оружие, находится далеко не в подписанных документах.
Язык договоренностей Путин не понимает,
– убежден он.
Дело совсем в другом.
"Запад ему подробно объяснил: "Замахнешься ядерной угрозой, умрешь первым", – рассказал он.
По его словам, именно таким образом до российского диктатора может дойти, что не стоит так часто угрожать ядерным оружием.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Россия вывела в море корабли военно-морских сил с ядерным потенциалом. Норвежская разведка оценила ситуацию.
- Страна-агрессор продолжает угрожать ядерным оружием. К угрозам прибег заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
- Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Россия никогда не проиграет войну". А если это случится, то от проигрыша его спасет "красная кнопка" Путина.
- 21 февраля во время своего обращения к федеральному собранию Владимир Путин не смог обойтись без традиционного ядерного шантажа.