Угроза "Кинжалов": по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

24 августа 2023, 15:28
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Во всех областях Украины 24 августа объявили воздушную тревогу. Причиной тому стал взлет российского истребителя МиГ-31К.

Ракетная опасность объявлена во всех областях. 24 Канал призывает немедленно уходить в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.

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Угроза пусков "Кинжалов"

15:28 Тревога распространилась на территорию всей Украины. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.


Карта воздушной тревоги по состоянию на 15:28, 24 августа

15:26 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Напомним, что этот истребитель является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".15:26 В Украине начала распространяться воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Угроза ракетных обстрелов в День Независимости

  • В Главном управлении разведки предполагают, что на очередную важную и символическую дату для украинцев враг может прибегнуть к усиленному террору. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина ввела усиленные меры безопасности и приложила усилия к усилению сектора безопасности и обороны, в частности, закрытию неба. В то же время, он добавил, что осторожными нужно быть постоянно, ведь в стране продолжается война.
  • В ОК "Юг" также подчеркнули, что сакральные даты усиливают неадекватность россиян. Наталья Гуменюк заявила, что враг действительно может накапливать силы, чтобы нанести циничный удар.
  • В Воздушных силах сообщили, что в День Независимости "более усиленно, взвешенно и уверенно" будут контролировать ситуацию в небе над Украиной. Юрий Игнат подчеркнул, что от такого коварного врага как Россия можно ожидать любых провокаций.
  • Из-за угрозы массированных ракетных атак и обстрелов в Украине отменили все мероприятия по случаю Дня Независимости. В Киеве до 28 августа также перекрыли Крещатик, чтобы избегать скопления людей. Украинцев призвали особо обращать внимание на сигналы воздушной тревоги 24 августа, ведь враг может нанести удары по любому объекту.

Автор: Анжеліка Байбак