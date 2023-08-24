Угроза "Кинжалов": по всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Во всех областях Украины 24 августа объявили воздушную тревогу. Причиной тому стал взлет российского истребителя МиГ-31К.

Ракетная опасность объявлена во всех областях. 24 Канал призывает немедленно уходить в укрытие, ведь это может сохранить вам жизнь.

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Угроза пусков "Кинжалов"

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывахТревога распространилась на территорию всей Украины. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в ближайшее укрытие.



Карта воздушной тревоги по состоянию на 15:28, 24 августа

Угроза ракетных обстрелов в День Независимости

В Главном управлении разведки предполагают, что на очередную важную и символическую дату для украинцев враг может прибегнуть к усиленному террору. Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Украина ввела усиленные меры безопасности и приложила усилия к усилению сектора безопасности и обороны, в частности, закрытию неба. В то же время, он добавил, что осторожными нужно быть постоянно, ведь в стране продолжается война.

В ОК "Юг" также подчеркнули, что сакральные даты усиливают неадекватность россиян. Наталья Гуменюк заявила, что враг действительно может накапливать силы, чтобы нанести циничный удар.

В Воздушных силах сообщили, что в День Независимости "более усиленно, взвешенно и уверенно" будут контролировать ситуацию в небе над Украиной. Юрий Игнат подчеркнул, что от такого коварного врага как Россия можно ожидать любых провокаций.

Из-за угрозы массированных ракетных атак и обстрелов в Украине отменили все мероприятия по случаю Дня Независимости. В Киеве до 28 августа также перекрыли Крещатик, чтобы избегать скопления людей. Украинцев призвали особо обращать внимание на сигналы воздушной тревоги 24 августа, ведь враг может нанести удары по любому объекту.