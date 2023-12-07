Угроза "Кинжалов": в Украине объявили масштабную воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу днем 7 декабря. Причиной тому стал взлет истребителя МиГ-31К в России.
Тревогу объявили в 12:42. Призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в укрытие.
Важно Когда из-за взлета МиГа не будут объявлять тревогу: Воздушные силы назвали условие
Тревога из-за взлета МиГ-31К
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Отметим, что он является носителем ракет типа "Кинжал", представляющих угрозу для всех регионов.
Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
– предупредили в Воздушных силах.
Карта воздушных тревог в Украине на 12:50 7 декабря 2023 года
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что с аэродрома "Саваслейка" в России взлетел 1 борт МиГ-31К.
К слову, враг начал чаще поднимать в атмосферу истребитель МиГ-31К. Согласно сообщениям в сети, вместе с ним также взлетает Ил-78, который дозаправляет носитель сверхзвуковых ракет. Так, в среду, 6 декабря, из-за взлета МиГ-31К также объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась почти 2 часа, и после – раздался отбой.
Тревоги из-за взлета МиГов продолжаются по несколько часов: что говорят в Воздушных силах
- В конце октября, после длительной паузы, россияне начали поднимать в небо истребитель МиГ-31К. Поэтому в Украине объявляют тревогу. Впрочем, такие постоянные тревоги наносят немалый ущерб для бизнеса. Поэтому Владимир Зеленский дал специальное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "Кинжалов". Он отметил, что "наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование – без ненужных остановок страны".
- Вместе с тем, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что система оповещения в любом случае не будет меняться. Он также добавил, что иногда ВСУ известно, что МиГ-31К взлетает вместе с ракетой. В то же время бывают случаи, когда конкретной информации об этом нет. Игнат подчеркнул, что нельзя рисковать, потому и объявляют тревоги из-за взлета истребителя.
- Юрий Игнат также подтвердил, что профильным министерствам и ведомствам дали поручение разработать решение по реагированию на полеты МиГ-31К. Впрочем, каким будет это решение – пока сложно сказать. Он также добавил, что Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе.