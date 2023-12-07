Угроза "Кинжалов": в Украине объявили масштабную воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу днем 7 декабря. Причиной тому стал взлет истребителя МиГ-31К в России.

Тревогу объявили в 12:42. Призываем украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в укрытие.

Важно Когда из-за взлета МиГа не будут объявлять тревогу: Воздушные силы назвали условие

Тревога из-за взлета МиГ-31К

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Отметим, что он является носителем ракет типа "Кинжал", представляющих угрозу для всех регионов.

Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– предупредили в Воздушных силах.

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Карта воздушных тревог в Украине на 12:50 7 декабря 2023 года

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что с аэродрома "Саваслейка" в России взлетел 1 борт МиГ-31К.

К слову, враг начал чаще поднимать в атмосферу истребитель МиГ-31К. Согласно сообщениям в сети, вместе с ним также взлетает Ил-78, который дозаправляет носитель сверхзвуковых ракет. Так, в среду, 6 декабря, из-за взлета МиГ-31К также объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась почти 2 часа, и после – раздался отбой.

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