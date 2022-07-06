Ударных групп со стороны беларуси пока нет, но есть маркеры нагнетания, – Минобороны
россия рассматривает беларусь как один из вариантов своей военной кампании в Украине. В то же время в беларуси нет ударных групп для вторжения в Украину.
В беларуси продолжается информационное нагнетание антиукраинской ситуации
Об этом в эфире канала "Рада" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она отметила, что нет стопроцентного прогноза, как будут развиваться те или иные боевые действия.
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"Каждая из сторон принимает решения по ситуации и имеет несколько сценариев, как могут развиваться события", – сказала Маляр.
Комментируя угрозу со стороны беларуси, заместитель Алексея Резникова обратила внимание на данные Генштаба ВСУ. Согласно данным Генштаба, ударных групп со стороны беларуси пока нет.
Если мы говорим о беларуси, то сегодня, согласно официальным данным Генштаба, говорится, что пока не накапливаются ударные группы. Но есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего врага.
– сказала Маляр.
По ее словам, в беларуси происходит информационное нагнетание антиукраинской ситуации, а также продолжаются "бесконечные учения", что является поводом держать войска в боевой готовности.
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Что известно об угрозе со стороны беларуси
- Режим самопровозглашенного президента беларуси Александра Лукашенко способствует российской агрессии против Украины. беларусь предоставила россии свою территорию для наступления на Украину и для обстрелов мирных украинских городов. В то же время, режим лукашенко не принял решения, вводить ли войска в Украину на Севере.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий информировал, что у украинской границы дислоцируются 7 батальонных тактических групп беларуси. Поэтому Украина вынуждена держать свои силы в боеспособности и усиливать разведку.
- О возможных провокациях со стороны беларуси заявлял первый заместитель главы МВД Евгений Енин. Целью провокаций, как сказал Енин, является привлечение беларуси к войне против Украины.
- В Генштабе ВСУ 3 июля информировали, что враг хочет заходить в Украину с белорусской границы – пока нет. Однако русские войска усиливают на границе силы ПВО. 5 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что угроза ракетного удара по Украине российской авиации с территории беларуси остается высокой.
- Вместе с тем глава украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что пока угрозы со стороны белорусской армии для Украины нет. Более того, Буданов уверен, что в ближайшей перспективе такой угрозы не предвидится.
- Угрозу нападения беларуси на Украину прокомментировал президент Владимир Зеленский. Украинский президент надеется, что этого не произойдет.
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