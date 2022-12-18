Мусимо бути готові до будь-якої ситуації: у ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Росія продовжує створювати напругу на Півночі України, загрожуючи повторним наступом, зокрема на Київ. У Держприкордонслужбі заявили, що потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ситуація на північному кордоні залишається контрольованою.

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Українські військові не фіксують переміщення ворожої техніки

Він заявив, що увага української сторони прикута як до дій, які здійснюються білоруськими військовими, так і до взаємодії білорусів з армією Росії.

Демченко підкреслив, що в ДПСУ не відмічають біля кордону якихось кардинальних змін в обстановці. Також українські військові не фіксують переміщення ворожої військової техніки.

Але звісно, що ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації. Це ми продовжуємо робити,

– сказав Демченко.

Що відомо про загрозу наступу Росії з Білорусі