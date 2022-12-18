Мусимо бути готові до будь-якої ситуації: у ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні з Білоруссю
Росія продовжує створювати напругу на Півночі України, загрожуючи повторним наступом, зокрема на Київ. У Держприкордонслужбі заявили, що потрібно бути готовим до будь-якої ситуації.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, ситуація на північному кордоні залишається контрольованою.
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Українські військові не фіксують переміщення ворожої техніки
Він заявив, що увага української сторони прикута як до дій, які здійснюються білоруськими військовими, так і до взаємодії білорусів з армією Росії.
Демченко підкреслив, що в ДПСУ не відмічають біля кордону якихось кардинальних змін в обстановці. Також українські військові не фіксують переміщення ворожої військової техніки.
Але звісно, що ми мусимо бути готові до будь-якої ситуації. Це ми продовжуємо робити,
– сказав Демченко.
Що відомо про загрозу наступу Росії з Білорусі
- Режим Олександра Лукашенка надав Росії територію Білорусі для вторгнення та обстрілів України. Побутує думка, що взимку 2023 року Росія може здійснити ще один наступ з Білорусі, зокрема й на столицю України.
- В американському Інституті з вивчення війни (ISW) назвали декілька факторів, які можуть свідчити, що Росія готує новий наступ з Білорусі. Зокрема, Росія розгорнула на білоруській території два батальйони танків. Також у Білорусі російські військові досі не отримали наказу щодо подальших дій.
- Водночас в ISW вважають, що новий наступ окупантів з Півночі не буде мати успіху. Аналітики наголошують, що російська армія деградувала та не має бойової потужності, яку вона мали при першій спробі захопити Київ.
- У Міноборони Британії теж вважають, що білоруські війська, які проводять навчання, та російські підрозділи наразі навряд чи становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ.
- В українській розвідці заявляли, що наразі не фіксують формування ударних груп для нового наступу з Білорусі.