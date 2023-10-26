Угроза нападения России с Севера: ВСУ минируют и уничтожают объекты, которые может использовать противник
Источник:Сергей Наев
На Севере Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией продолжается минирование территорий. Украинские военные не только оборудуют оборонительные рубежи, но и разрушают объекты, которые может использовать враг.
В Северной операционной зоне продолжаются работы по увеличению минно-взрывных заграждений по всей протяженности государственной границы. Граница минируется плотно, везде где есть угроза нападения противника.
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ВСУ ведут стабилизационную операцию на Севере
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что эта работа продолжается и проводится круглосуточно.
Соответствующие объекты инфраструктуры, в том числе мосты и переходы – все это минимизируется. А там, где есть необходимость, полностью разрушается. Непосредственно в приграничье с Россией и Беларусью,
– сказал он.
По его словам, украинские военные продолжают ведение стабилизационной операции и подготовку к оборонной операции.
ВСУ на Севере минируют территории: смотрите видео
Генерал-лейтенант подчеркнул, что сил и средств для ведения стабилизационной операции в настоящее время достаточно.
"Мы планируем, что в случае увеличения военной угрозы Генштаб ВСУ передаст дополнительные силы и средства", – добавил он.
Украинские военные отмечают, что каждое минно-взрывное заграждение и каждое минное поле обязательно должно прикрываться общевойсковым подразделением, чтобы военнослужащие огнем своего оружия и вооружения не позволяли саперным подразделениям противника осуществлять попытки разминирования минных полей.
Какая ситуация на Севере
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
- Также на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
- Добавим, что в сентябре представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российское командование в рамках ротации вывело почти все свои подразделения с территории Беларуси.