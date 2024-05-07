Не 2022 год: военный обозреватель объяснил российскую угрозу на северо-восточной границе

В Институте изучения войны отмечают, что оккупанты формируют группировку войск для возможного будущего наступления на северо-восточную часть Украины и Харьков. Однако у врага недостаточно ресурса для проведения операции с захватом или окружением Харькова или Сум.

Об этом 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что речь идет об информации из открытых источников. Он добавил, что противник сформировал эту группировку для того, чтобы действовать недалеко от границы. Отметим, что аналитики сомневаются в том, что Россия сможет взять под контроль Харьков.

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"Для чего эта группировка сформирована – для действий в пограничной полосе. То есть диверсионно-террористической деятельности, а также – захвата приграничных сел и населенных пунктов. Вот, в чем опасность", – подчеркнул Коваленко.

Россияне могут имитировать определенное "большое наступление", но будут концентрироваться преимущественно в приграничной полосе. Так враг хочет отвлечь внимание и частично оттянуть на себя украинские силы, в частности, с Лимано-Купянского направления.

Например, на Харьковщине есть населенный пункт Казачья Лопань. Он расположен почти в километре от границы со страной-агрессором. По мнению военно-политического обозревателя, Россия туда может очень быстро продвинуться и захватить этот поселок. Это российская пропаганда может ретранслировать как "начало большого наступления на Харьков".

Сил не хватит

Сейчас враг размещает на границе с Украиной группу войск "Север". Это более 50 тысяч личного состава, который распределен вдоль российско-украинской границы протяженностью 750 километров. То есть вражеские войска расположены не в одном месте.

В Белгородской области России противник размещает наибольшее количество войск. Даже, если представить все 50 тысяч российских войск в этой области, то их все равно не хватит для начала наступления и операции по захвату Харькова.

К примеру, захватчики использовали около 120 тысяч войск с большой механизированной компонентой для того, чтобы захватить Авдеевку. Враг захватывал город в течение 5 месяцев. Поэтому, чтобы захватить город-миллионник, у России не хватит сил.

Отметим, что перед полномасштабным вторжением страна-агрессор сосредоточила на границе с Украиной 190 тысяч личного состава с техникой. Впрочем, тогда это была российская военная "элита".

Это были "элитные" подразделения профессионалов и полной штатной комплектацией по технике каждого подразделения, с поддержкой по почти 70 – 80 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки. А не то, что сейчас,

– сказал Александр Коваленко.

Враг готовится к новому наступлению