Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що йдеться про інформацію з відкритих джерел. Він додав, що противник сформував це угруповання для того, аби діяти неподалік кордону. Зазначимо, що аналітики сумніваються у тому, що Росія зможе взяти під контроль Харків.

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"Для чого це угруповання сформовано – для дій у прикордонній смузі. Тобто диверсійно-терористичної діяльності, а також – захоплення прикордонних сіл та населених пунктів. Ось, у чому небезпека", – наголосив Коваленко.

Росіяни можуть імітувати певний "великий наступ", але будуть концентруватися переважно у прикордонній смузі. Так ворог хоче відвернути на себе увагу та частково відтягнути на себе українські сили, зокрема, з Лимано-Куп'янського напрямку.

Наприклад, на Харківщині є населений пункт Козача Лопань. Він розташований майже за кілометрів від кордону з країною-агресоркою. На думку військово-політичного оглядача, Росія туди може дуже швидко просунутися і захопити це селище. Це російська пропаганда може ретранслювати ніби "початок великого наступу на Харків".

Сил не вистачить

Нині ворог розміщує на кордоні з Україною групу військ "Північ". Це понад 50 тисяч особового складу, який розподілений вздовж російсько-українського кордону протяжністю 750 кілометрів. Тобто ворожі війська розташовані не в одному місці.

У Бєлгородській області Росії противник розміщує найбільшу кількість військ. Навіть, якщо уявити усі 50 тисяч російських військ у цій області, то їх все одно не вистачатиме для початку наступу та операції щодо захоплення Харкова.

До прикладу, загарбники використали близько 120 тисяч військ з великою механізованою компонентою для того, аби захопити Авдіївку. Ворог захоплював місто протягом 5 місяців. Тож, аби захопити місто-мільйонник, у Росії не вистачить сил.

Зазначимо, що перед повномасштабним вторгненням Росія зосередила на кордоні з Україною 190 тисяч особового складу з технікою. Утім, тоді це була російська військова "еліта".

Це були "елітні" підрозділи професіоналів і повною штатною комплектацією за технікою кожного підрозділу, з підтримкою по майже 70 – 80 тисяч артилерійських пострілів на добу. А не те, що зараз,

– сказав Олександр Коваленко.

Ворог готується до нового наступу