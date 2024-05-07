Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що йдеться про інформацію з відкритих джерел. Він додав, що противник сформував це угруповання для того, аби діяти неподалік кордону. Зазначимо, що аналітики сумніваються у тому, що Росія зможе взяти під контроль Харків.
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"Для чого це угруповання сформовано – для дій у прикордонній смузі. Тобто диверсійно-терористичної діяльності, а також – захоплення прикордонних сіл та населених пунктів. Ось, у чому небезпека", – наголосив Коваленко.
Росіяни можуть імітувати певний "великий наступ", але будуть концентруватися переважно у прикордонній смузі. Так ворог хоче відвернути на себе увагу та частково відтягнути на себе українські сили, зокрема, з Лимано-Куп'янського напрямку.
Наприклад, на Харківщині є населений пункт Козача Лопань. Він розташований майже за кілометрів від кордону з країною-агресоркою. На думку військово-політичного оглядача, Росія туди може дуже швидко просунутися і захопити це селище. Це російська пропаганда може ретранслювати ніби "початок великого наступу на Харків".
Сил не вистачить
Нині ворог розміщує на кордоні з Україною групу військ "Північ". Це понад 50 тисяч особового складу, який розподілений вздовж російсько-українського кордону протяжністю 750 кілометрів. Тобто ворожі війська розташовані не в одному місці.
У Бєлгородській області Росії противник розміщує найбільшу кількість військ. Навіть, якщо уявити усі 50 тисяч російських військ у цій області, то їх все одно не вистачатиме для початку наступу та операції щодо захоплення Харкова.
До прикладу, загарбники використали близько 120 тисяч військ з великою механізованою компонентою для того, аби захопити Авдіївку. Ворог захоплював місто протягом 5 місяців. Тож, аби захопити місто-мільйонник, у Росії не вистачить сил.
Зазначимо, що перед повномасштабним вторгненням Росія зосередила на кордоні з Україною 190 тисяч особового складу з технікою. Утім, тоді це була російська військова "еліта".
Це були "елітні" підрозділи професіоналів і повною штатною комплектацією за технікою кожного підрозділу, з підтримкою по майже 70 – 80 тисяч артилерійських пострілів на добу. А не те, що зараз,
– сказав Олександр Коваленко.
Ворог готується до нового наступу
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія має плани щодо захоплення Харкова та Сум. Утім, у ЗСУ не знають, наскільки ці плани ворога серйозні й чи зможе він їх реалізувати.
- У ГУР МО заявили, що росіяни можуть готувати наступ на Сумську та Харківську області наприкінці травня або на початку червня. За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, ворог зосередив на кордоні з Харковом 35 тисяч військових. Утім, противник хоче збільшити цю кількість до 50 – 70 тисяч. На думку Скібіцького, цього недостатньо для того, аби провести операцію для захоплення Харкова чи Сум.
- Тим часом російські пропагандисти активно обговорюють можливий наступ на Харків. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що говорити про відкриття нової лінії фронту поки що зарано. Аби це зробити, російська армія, за його словами, має зосередити угруповання щонайменше зі 100 тисяч військових. Нині такого скупчення ворога немає.